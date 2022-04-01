Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 01.04.2022 13:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.04.2022 13:24
    ABONE OL

    Erzurum'da bir kişi eşini pompalı tüfekle öldürüp intihar etti

    Erzurum'un Horasan ilçesinde tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldüren koca aynı silahla intihar etti. Polis ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Polisin yanı sıra jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Çiftin eve gelin yakınları fenalaştı.

    AA
    Eşini öldürüp intihar etti

    Kazımkarabekir Mahallesi Nene Hatun Caddesi'ndeki bir apartmanın birinci katındaki dairede oturan Yunus K. (37) ile eşi Hatice K. (32) tartışmaya başladı.

    Olayın büyümesi üzerine pompalı tüfekle eşini yaralayan Yunus K, aynı silahla kendini vurdu.

    Komşularının ihbarıyla eve gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Yunus K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

    Yaralı Hatice K. de kaldırıldığı Horasan Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Yunus K'nin cesedi, aynı hastanenin morguna gönderildi.
        Serseri mayın tehlikesi sürüyor mu?
        Haberler Yaşam Erzurum'da bir kişi eşini pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
            SON DAKİKA