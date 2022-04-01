Görselliği ve işlevsel olmaması nedeniyle eleştirilere neden olan Özel İdare İş Merkezi'nin yerine 1500 araçlık otopark ve şehir meydanı yapılması planlanıyor.
Yıkım çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi alan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, gazetecilere, binanın yapıldığından bu yana görselliği ve işlevsel olmaması nedeniyle tartışma konusu olduğunu belirtti.
Yapının kentin siluetine uymadığı ve galeri boşluklarının fonksiyonel olmadığı yönünde eleştirildiğini anlatan Güngör, gerçekleştirilen kamuoyu yoklamasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde bir dönüşüm süreci başlatıldığını söyledi.