🕌 İstanbul’da hatimle teravih namazı kılınan camiler 2022! Hatimli teravih namazı nedir, nasıl kılınır? Süresi ve fazileti...

Hatimle teravih namazı kılınan camiler hangileri merak ediliyor. Heyecanla beklenen Ramazan ayına bu geceki sahur ile birlikte giriyoruz. Bilindiği üzere tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl camilerde teravih namazı kılınamamıştı. Bu yıl ise aşılama oranının artmasıyla Diyanet camilerde namaz kılmanın serbest olduğunu duyurdu. Ramazan ayında da İstanbul'da hatimli teravih namazı kılınan camiler belli oldu. Peki HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINAN CAMİLER HANGİLERİ? Hatimli teravih namazı nedir, ne kadar sürer, fazileti....
İSTANBUL'DA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINAN CAMİLER 2022
👉Şişli: MECİDİYEKÖY TEVFİKAĞAZADE CAMİ
👉Eyüpsultan: PROF.DR.MAHMUT ESAT COŞAN CAMİ
👉Sarıyer: TARABYA AYDINEVLER EBUBEKİR CAMİ
👉Fatih: HOCA ÜVEYZ CAMİ
👉Gaziosmanpaşa: KÜÇÜKKÖY TATBİKAT CAMİ
👉Ümraniye: AHİ EVRAN MESCİDİ
👉Ümraniye: SANTRAL MUSTAFA AVNİ CAMİ
👉Sancaktepe: SAMANDIRA MERKEZ CAMİ
👉Fatih: KUMRULU MESCİDİ
👉Fatih: ŞEHZADEBAŞI CAMİ
👉Bayrampaşa: KOCATEPE CAMİ
👉Maltepe: HÜSNİYE ARAT-MEHMET MACİT CAMİ
👉Fatih: YAVUZ SULTAN SELİM CAMİ
👉Eyüpsultan: ŞEVKİBEY CAMİ
👉Fatih: GAZİ AHMETPAŞA CAMİ
👉Gaziosmanpaşa: PROFESÖR MAHMUT ESAT COŞAN CAMİ
👉Bakırköy: M.KEMAL KIYMET DEMİR MESCİDİ
👉Fatih: HEKİMOĞLU ALİPAŞA CAMİ
👉Fatih: SANKİYEDİM CAMİ
👉Adalar: HACI MEHMET KERSE MESCİDİ
👉Kartal: MAARİFİ CAMİ
👉Fatih: ŞEVKET ÇUKURBOSTAN CAMİ
👉Fatih: İSKENDERPAŞA CAMİ
👉Fatih: HADIM İBRAHİMPAŞA CAMİ
👉Ataşehir: SELMAN-I FARİSİ CAMİ
👉Fatih: BEHRUZAĞA ODABAŞI CAMİ
👉Fatih: MURATPAŞA CAMİ
👉Şile: HACIOSMANAĞA CAMİ
👉Anavutköy: ARNAVUTKÖY MERKEZ CAMİ
👉Eyüpsultan: ALİBEYKÖY HATİCE SULTAN CAMİ
👉Fatih: TAHİRAĞA CAMİ
👉Eyüpsultan: KIZILMESCİT CAMİ
👉Gaziosmanpaşa: KÜÇÜKKÖY MERKEZ CAMİ
👉Fatih: MUSTAFA MUSLİHİDDİN YARHİSAR CAMİ
👉Sarıyer: CUMHURİYET MH.HACIOSMAN CAMİ
👉Ümraniye: NECAT CAMİ
👉Avcılar: FETİH CAMİ
👉Eyüpsultan: ARPACI HAYRETTİN CAMİ
👉Sultangazi: MESCİDİ SELAM CAMİ
👉Eyüpsultan: HÜSEYİN ŞAHİN CAMİ
👉Beylikdüzü: SACİT ATEŞ CAMİ
👉Sultangazi: RAVZA CAMİ
👉Fatih: MİHRİMAH SULTAN CAMİ
👉Başakşehir: HZ.BİLALİ HABEŞİ CAMİ
👉Fatih: HACI HAMZA CAMİ
👉Fatih: YUSUF ŞUCAATTİN CAMİ