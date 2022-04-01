Cinsel taciz suçlaması yapılan Ercan intihar etti!

Dehşete düşüren olay, önceki gün Ankara Polatlı ilçesindeki Ticaret Meslek Lisesi'nde meydana geldi. 12'nci sınıf öğrencisi Ercan K.'yi, teneffüs sırasında arkadaşları şaka amacıyla kızlar tuvaletine itti. Ercan K. de içerideki kızların bağırması üzerine "Resminizi çektim" dedi. Kız öğrenciler de okul müdürüne şikayette bulununca, polis devreye girdi. Polisler, 'cinsel taciz' iddiasıyla tutanak tutarken, Ercan K.'nin telefonunda yapılan incelemede, söz konusu fotoğraf çıkmadı. Okul çıkışı evine giden Ercan K., babasının tüfeği ile yaşamına son verdi. Ercan K. ile aynı mahallede oturan, Çıraklık Eğitim Merkezi'nde eğitim gören Rasim B. de arkadaşının cenaze namazına katıldı. Cenazenin defnedilmesinin ardından eve giden Rasim B., sosyal medyada cinsel tacizle suçlanması sonrası intihar eden arkadaşı Ercan K. ile ilgili paylaşım yaptı. Rasim B.'ye, paylaşımı nedeniyle babası tepki gösterdi. Babasıyla tartışan ve evden çıkan Rasim B.'nin cesedi ağaca asılı olarak bulundu. İntiharlarla ilgili inceleme başlatıldı.

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