Ankara'da kendisini müteahhit ve gazi olarak tanıtıp, öğretmen Ayten Kahraman'ı (47) 5.5 milyon lira dolandıran Adem Dolapçı'nın (47) yeni mağdurları ortaya çıktı. Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Ankara Şube Başkan Yardımcısı Mustafa Uludoğan (50), Dolapçı'nın kendisini 20 milyon lira dolandırdığını, belediyede şoför olarak çalışan Birol Horuzcu ise "Hobi bahçesi yapacağım" diyerek 500 bin lira dolandırıldığını anlattı. Dolapçı mağdurlarından biri olan Mustafa Uludoğan, "Adem Dolapçı insanların iyi niyetini kullanıyor. Kızımın adına çiftlik kurmak istiyordum. Kendisini iyi bir müteahhit olarak tanıttı. Çiftliği Ankara Ayaş'ta yapacaktı. Çiftliğe başladı. Kendisine 6 sene önce 16 milyon liralık açık senet verdim. İşi yarım bırakınca 'imza atıp ayrılsın' diye senedi verdim. Kırsal Kalkınma Programı'na göre sözleşme hangi müteahhitle yapılırsa o müteahhidin bitirmesi gerekiyor. 'İşten çekilsin' diye teminat senedi verdim. Ancak hayatımı mahvetti. Senedimi de geri vermedi. Ayrıca Adem Dolapçı'nın ABC isimli firmasına önce 970 bin lira, sonra da 3 milyon 500 bin lira havale yaptım. Bütün malzemeleri aldığı firmalara, çalıştırdığı ustalara ileri tarihli çekler vermiş. Ödeme yapmamış" dedi.
ŞİMDİ HESAP ZAMANI
Adem Dolapçı'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi 17 Mart'ta yakalandı.
- Yaşam
- 01.04.2022 Gazete
Adem Dolapçı sosyal medyada tanıştığı Ayten Kahraman’ı 5.5 milyon lira dolandırdı!
Sosyal medya üzerinden tanışıp nişanlandığı Ayten Kahraman’ı 5.5 milyon lira dolandıran Adem Dolapçı, Ankaralı iş adamı Mustafa Uludoğan’ın da 20 milyon lirasını çarpmış.
Ankara'da kendisini müteahhit ve gazi olarak tanıtıp, öğretmen Ayten Kahraman'ı (47) 5.5 milyon lira dolandıran Adem Dolapçı'nın (47) yeni mağdurları ortaya çıktı. Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Ankara Şube Başkan Yardımcısı Mustafa Uludoğan (50), Dolapçı'nın kendisini 20 milyon lira dolandırdığını, belediyede şoför olarak çalışan Birol Horuzcu ise "Hobi bahçesi yapacağım" diyerek 500 bin lira dolandırıldığını anlattı. Dolapçı mağdurlarından biri olan Mustafa Uludoğan, "Adem Dolapçı insanların iyi niyetini kullanıyor. Kızımın adına çiftlik kurmak istiyordum. Kendisini iyi bir müteahhit olarak tanıttı. Çiftliği Ankara Ayaş'ta yapacaktı. Çiftliğe başladı. Kendisine 6 sene önce 16 milyon liralık açık senet verdim. İşi yarım bırakınca 'imza atıp ayrılsın' diye senedi verdim. Kırsal Kalkınma Programı'na göre sözleşme hangi müteahhitle yapılırsa o müteahhidin bitirmesi gerekiyor. 'İşten çekilsin' diye teminat senedi verdim. Ancak hayatımı mahvetti. Senedimi de geri vermedi. Ayrıca Adem Dolapçı'nın ABC isimli firmasına önce 970 bin lira, sonra da 3 milyon 500 bin lira havale yaptım. Bütün malzemeleri aldığı firmalara, çalıştırdığı ustalara ileri tarihli çekler vermiş. Ödeme yapmamış" dedi.