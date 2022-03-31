Vahşice öldürülen aile cinayetinde kan donduran detay! 1 milyon liralık altın...

Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı Köyünde yaşayan Mehmet Güner (76), aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner (55), onun eşi Filiz Güner (55) ile çocukları Anıl Güner (26) dün evlerinde öldürülmüş halde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından vahşice katledilen kişilerin cenazeleri otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Güner ailesinin ön otopsi raporu tamamlanırken, Anıl Güner'in yüzünün defalarca kesici aletle kesildiği, diğer aile bireylerinin de silahla başından vurulduğu öğrenildi. Öldürülen Anıl Güner'in olaydan önce köy kahvesinde "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" dediği de köy halkı arasında konuşuluyor. Otopsi işlemleri tamamlanan 4 kişi defnedilmek üzere cenaze araçlarıyla köylerine gönderildi. Köy halkından Musa Arıcan, "Ölen kişinin eniştesi var, sabah süt getirmediğini görüyor ve muhtara haber veriyor. Muhtarla birlikte gidip bakıyorlar, durumu görüyorlar. Çok büyük bir vahşet. İnanamıyoruz" dedi.

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