Yasak aşk infazı! Ramazan Onat eşi Gülşen Onat ve arkadaşı Ahmet Çakır’ı öldürdükten sonra yaşamına son verdi

Bağcılar İnönü Mahallesi 364. Sokak'ta önceki gece saat 23.30 sıralarında iddiaya göre, nalbur Ramazan Onat, Metris Cezaevi'nde infaz koruma memuru arkadaşı ve komşusu Ahmet Çakır'la aracında bir araya geldi. Bir miktar alkol alan ikili arasında tartışma çıktı, Onat arkadaşı Çakır'ı silahla vurup araçtan attı. Ardından 500 metre yakındaki evinin olduğu sokağa giden Onat, evine çıktı ve bu kez eşi Gülşen Onat'ı ateş ederek öldürdü. Ramazan Onat daha sonra başına dayadığı silahla kendini yaraladı. Gülşen Onat olay yerinde ölürken, Ramazan Onat ve Ahmet Çakır kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. Polis ve sağlık ekipleri, her iki olay yerinde incelemelerde bulundu. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yunus Emre KAVAK