Yasak aşk infazı! Ramazan Onat eşi Gülşen Onat ve arkadaşı Ahmet Çakır’ı öldürdükten sonra yaşamına son verdi

Bağcılar İnönü Mahallesi 364. Sokak'ta önceki gece saat 23.30 sıralarında iddiaya göre, nalbur Ramazan Onat, Metris Cezaevi'nde infaz koruma memuru arkadaşı ve komşusu Ahmet Çakır'la aracında bir araya geldi. Bir miktar alkol alan ikili arasında tartışma çıktı, Onat arkadaşı Çakır'ı silahla vurup araçtan attı. Ardından 500 metre yakındaki evinin olduğu sokağa giden Onat, evine çıktı ve bu kez eşi Gülşen Onat'ı ateş ederek öldürdü. Ramazan Onat daha sonra başına dayadığı silahla kendini yaraladı. Gülşen Onat olay yerinde ölürken, Ramazan Onat ve Ahmet Çakır kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. Polis ve sağlık ekipleri, her iki olay yerinde incelemelerde bulundu. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yunus Emre KAVAK
ORGANİZE İŞLER
Adana'dan gelen haber herkesi şoka uğrattı! Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şube Başkanı ve yöneticileri, bir esnafla işbirliği yaptı! Emeklilere odun-kömür satıyor gibi gösterip nakit para vererek faizle geri topladı! Tefecilik yapan dernek için şikayet üzerine şikayet yağdı. Dün 23 ayrı adrese baskın yapıldı. Başkan A.Ç başta olmak üzere 17 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinden ruhsatsız 2 tabanca, 2 otomatik av tüfeği, 28 boş emekli kimlik kartı çıktı.
KUŞ UÇUŞU
Iğdır'da 2021'de dönüyor. verici takılan küçük kartal cinsi kuş, adım adım takibe alındı. Van ve Irak'ı geçerek Uganda'ya kadar uçan kuşun 6 ayda 20 bin kilometre yol kat ettiği ortaya çıktı. 8 ülkeyi aşan göçü sırasında 3 bin 500 metreye kadar yükselen kuşun şimdilerde dönüşe başladığı ve Suudi Arabistan'da olduğu vurgulandı. Küçük kartalın yaklaşık 10 gün içinde yeniden Iğdır'a gelip burada bir süre konakladıktan sonra Rusya'ya geçip kuzey yarım kürede yuva yapması bekleniyor.