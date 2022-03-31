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    Yasak aşk infazı! Ramazan Onat eşi Gülşen Onat ve arkadaşı Ahmet Çakır’ı öldürdükten sonra yaşamına son verdi

    Ramazan Onat, Metris Cezaevi’nde İnfaz Koruma Memuru olarak görev yapan arkadaşı ve komşusu Ahmet Çakır’ı ve eşi Gülşen Onat’ı silahla öldürdükten sonra sokak ortasında yaşamına son verdi. İşte sizler için derlediğimiz 31 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Yasak aşk infazı

    Bağcılar İnönü Mahallesi 364. Sokak'ta önceki gece saat 23.30 sıralarında iddiaya göre, nalbur Ramazan Onat, Metris Cezaevi'nde infaz koruma memuru arkadaşı ve komşusu Ahmet Çakır'la aracında bir araya geldi. Bir miktar alkol alan ikili arasında tartışma çıktı, Onat arkadaşı Çakır'ı silahla vurup araçtan attı. Ardından 500 metre yakındaki evinin olduğu sokağa giden Onat, evine çıktı ve bu kez eşi Gülşen Onat'ı ateş ederek öldürdü. Ramazan Onat daha sonra başına dayadığı silahla kendini yaraladı. Gülşen Onat olay yerinde ölürken, Ramazan Onat ve Ahmet Çakır kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. Polis ve sağlık ekipleri, her iki olay yerinde incelemelerde bulundu. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yunus Emre KAVAK



    ORGANİZE İŞLER
    Adana'dan gelen haber herkesi şoka uğrattı! Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şube Başkanı ve yöneticileri, bir esnafla işbirliği yaptı! Emeklilere odun-kömür satıyor gibi gösterip nakit para vererek faizle geri topladı! Tefecilik yapan dernek için şikayet üzerine şikayet yağdı. Dün 23 ayrı adrese baskın yapıldı. Başkan A.Ç başta olmak üzere 17 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinden ruhsatsız 2 tabanca, 2 otomatik av tüfeği, 28 boş emekli kimlik kartı çıktı.



    KUŞ UÇUŞU
    Iğdır'da 2021'de dönüyor. verici takılan küçük kartal cinsi kuş, adım adım takibe alındı. Van ve Irak'ı geçerek Uganda'ya kadar uçan kuşun 6 ayda 20 bin kilometre yol kat ettiği ortaya çıktı. 8 ülkeyi aşan göçü sırasında 3 bin 500 metreye kadar yükselen kuşun şimdilerde dönüşe başladığı ve Suudi Arabistan'da olduğu vurgulandı. Küçük kartalın yaklaşık 10 gün içinde yeniden Iğdır'a gelip burada bir süre konakladıktan sonra Rusya'ya geçip kuzey yarım kürede yuva yapması bekleniyor.



        HAYATA MERHABA
        Gürcistan vatandaşı Niko Kintsurashvili isimli bebek, doğumundan kısa bir süre sonra kafa büyümesi, kusma ve beslenememe gibi sorunlarla boğuşmaya başladı. Down sendromlu olarak dünyaya gelen Niko'ya Gürcistan'da beyin tümörü teşhisi konuldu. Niko'nun ailesi Gürcistan'da başkent Tiflis'te dahil birçok şehirdeki ameliyat için hastanelere gitse de bebeklerini ameliyat ettiremedi. Gürcistan'daki doktorların bu ameliyatı yapamayacağını belirtmesi üzerine Medicana İnternational Samsun Hastanesi'ne getirilen Niko, başarılı geçen ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.



        1 MİLYON LİRA ÇALINDI
        Oyuncu Ayşe Tolga, evine temizlik için gelen çalışanı tarafından soyulduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Kasadaki tüm mücevherlerinin ve parasının çalındığını ileri süren Ayşe Tolga, kaybının 1 milyon lira olduğunu belirtti. Hizmetli H.T. hakkında 'Hırsızlık' suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



        NAFAKA İSYANI!
        Ankara'da, kabzımal olan Orhan Korkmaz (49), işlerinin bozulması nedeniyle evi terk eden eşinden 2015'te boşandı, mahkeme de aylık 500 TL nafaka ödemesine karar verdi. Korkmaz, nafakayı ödeyemeyince 3'er aylık süreyle 15 kez cezaevine girdi. 80 bin TL nafaka borcu olan Korkmaz, sürekli cezaevine girince işte çalışamadığını, nafakanın kaldırılması için dava da açamadığını söyledi.



            PROF. DEHŞET
            Amasya'da tıp fakültesi dekanlık binasında iki doktor arasında yüksek maliyetli tıbbi sarf maddesi alımı nedeniyle kavga çıktı. Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ, gereksiz yüksek maliyetli işlemlerin evraklarını imzalamak istemeyen Dr. Öğretim Üyesi Ercan Kahraman'ı darbetti. Burnu kırılan kalp cerrahisi uzmanı Ercan Kahraman, kafa içi kanama şüphesiyle yoğun bakıma alındı. Başbuğ'un sağlık çalışanlarına şiddet olaylarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından, "Hekimlere silah taşıma ruhsatı verilsin, hekime şiddet anında biter. Kimse polise kafa tutamıyor, neden, çünkü silahı var" yazılı paylaşım yaptığı görüldü.



            43 MİLYON DEVRETTİ
            6 + joker bilen çıkmayınca 43 milyon 252 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 5 bin 149'ar lira, 3 bilenler 166'şar lira, 2 bilenler ise 15'er lira alacak.



            BİR TALİHLİYE 1.2 MİLYON
            5+1 bilen bir kişi, bir milyon 241 bin lira kazandı. 5 bilenler 8 bin 439'ar, 4+1 bilenler 421'er, 4 bilenler 42'şer, 3+1 bilenler 21'er, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 8'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.



                SEHER'DEN ACI HABER
                İstanbul Kağıthane'de 4 gündür kayıp olarak aranan 26 yaşındaki Seher Akkoyun, dün akşam saatlerinde bir kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu. İlk belirlemede yüksek dozda uyuşturucu kullandığı anlaşılan kadının cesedinin yanında, şırınga olduğu öğrenildi.

                EŞİNİN ESKİ KOCASINI ÖLDÜRDÜ
                Adıyaman'da yaşayan Abdullah Şuayip Zengin, önceki gece evline gelen, eşinin eski kocası Cengiz Yayla (24) ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, evde bulunan pompalı tüfeği alan Zengin, Cengiz Yayla'ya ateş etti. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Cengiz Yayla'nın öldüğünü belirledi. Ceset, otopsi için morga kaldırılırken, polis kaçan Abdullah Şuayip Zengin'i arıyor.
                Metin HARIKÇI

                VAKA SAYISI 14 BİN 993
                Türkiye'de dün 277 bin 537 Covid-19 testi yapıldı. 14 bin 993 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 18 bin 856 oldu.

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                Fırsatçı sahnede
                Haberler Yaşam Yasak aşk infazı! Ramazan Onat eşi Gülşen Onat ve arkadaşı Ahmet Çakır’ı öldürdükten sonra yaşamına son verdi
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