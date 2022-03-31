Salda Gölü kendini dünyaya hayran bıraktı! Mars’taki Jezero Krateri’ne benzetilen doğal güzelliğe bilim üssü kurulacak

Burdur Yeşilova'daki Salda Gölü, Türkiye'nin Maldivler'iydi. Beyaz kumu ve turkuaz rengi suyuyla ziyaretçilerini mest etti. Bu doğal güzellik Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi olan NASA'nın da ilgisini çekti. Instagram'dan Salda Gölü'nün fotoğrafını paylaşan NASA, göldeki kayaların Mars'ta Jezero Krateri ile benzer özellikte olduğunu söyledi. Hatta Kızıl Gezegen Mars'a Perseverance aracını göndermeden önce onlarca ABD'li araştırmacı gölü ziyaret etti. Yaptıkları incelemelerle Mars'ın seneler önce Salda Gölü'ne benzediğini söyledi.
ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Boğaziçi Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi de Salda Gölü'nün kapsamlı haritasını çıkartarak NASA'ya gönderdi. Tüm bunların sonucunda dünyanın ilgisini çeken Salda Gölü'nde bilim üssünün kurulmasına karar verildi. Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Bahar İnce, "Merkezde disiplinlerarası bilim insanları yer alacak. Ayrıca uluslararası iş birlikleriyle ileri bilimsel araştırma projelerinin yürütülmesi de hedefleniyor" dedi.