Gaziantep’te eski sevgilisinin balkonundan düşerek şüpheli şekilde ölen Duygu Delen’in davasında skandal karar

Gaziantep'te 13 Ağustos 2020'de 5 katlı apartmanın 4'üncü katından düşen 17 yaşındaki Duygu Delen hayatını kaybetmişti. Evde bulunan Mehmet K. (20) tutuklanmıştı. Sanık Mehmet K'nın "kasten öldürme" ve "cinsel istismarı" suçundan beraatına, "hakaret" suçundan 1800 lira para cezası ile "konutta yağma" suçundan 10 yıl hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı: Ölenin tırnak içi analizlerinde sanığa ait DNA profiline rastlanılmadı. Yine sanığa ait hekim raporunda aynaya vurması nedeniyle oluşan yaralanması dışında tırnak izi, darp izine rastlanılmamış olması. Ölenin balkonda sanık ile boğuştuğuna ve sanık tarafından bilinci açık iken canlı olarak aşağıya atıldığına dair her türlü şüpheden uzak bir delil bulunmadı. DNA analiz sonuçlarının tamamının sanığa ait olup ölene ait DNA profili elde edilemedi. Sanık tarafından bayıltılması akabinde yerde sürüklenip balkondan aşağıya atıldığına dair dosyada mahkumiyete yeter bir delil bulunmadı."