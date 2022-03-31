Sema-Emir Şahin çiftinin 7 aylık bebeği Ali Emir'in ölümüne sebebiyet veren hastanenin başhekimine hapis cezası

İstanbul Halkalı'da bulunan özel bir hastaneye 2019 yılının Ağustos ayında başvuran Sema-Emir Şahin çiftinin 7 aylık bebeği Ali Emir'in şüpheli ölümünü ilk olarak TAKVİM gündeme getirmişti. Duruşmada tanık sıfatıyla ifade veren hemşire P.Y. çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. P.Y. ifadesinde, hastaneye "Doktor Ramima ile görüştüm, gerekli tetkikleri istedi, önce akciğer filmi çekildi, damar yolu açıldı kan alındı tedavisine başlandı, doktor hastanede ilk nöbeti olduğunu bana söyledi, ben de daha önceden Ramima hanımı görmedim, diploması olup olmadığını kaçak çalışıp çalışmadığını bilmem, Barış Y. adlı başka bir doktorun kaşesi ile işlemler yapılır" demişti. Yürütülen soruşturma sonucunda davaya Sağlık Bakanlığı müdahil olmuş, hastane başhekimi Hakan Hasdemir ile çalışma izni olmamasına rağmen Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış Y.'nin kaşesiyle rapor düzenleyip hasta bakan Ramina Rzayeva hakkında 2 yıldan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Emir'in vefatıyla ilgili görülen dava sonuçlandı, sanıklara ceza verildi. Hastane Başhekimi Hakan Hasdemir'e 3 yıl hapis ve 25 bin lira adli para cezası verilirken, hasta bakan Ramina Rzayeva'ya ise 3 yıl hapis ve 17 bin 500 lira adli para cezasıyla cezalandırıldı. (Dilan Kaya)