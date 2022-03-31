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    • Yaşam
    • 31.03.2022 09:53
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    • 31.03.2022 10:08
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    Dehşet görüntüleri! CHP'li Adana belediyesinde asfalt yol çöktü

    CHP'li belediyelerin iş bilmezliği yine olay oldu! Adana Büyükşehir Belediyesinin Pozantı ilçesinde 2 yıl önce yaptığı asfalt yol çöktü. Yol, kum dökülerek ve dubalı şerit ile ulaşıma kapatıldı. Yolun neden çöktüğüne dair yetkililerden bir açıklama yapılmazken mahalle sakinleri yoğun yağış sonrasında yolda çökmeler meydana geldiğini bildirdi.

    Dehşet görüntüleri! Asfalt yol çöktü

    Pozantı-Kamışlı yolu Fındıklı Mahallesi mevkisinde Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yıl önce yapılan asfalt yolun bazı bölümlerinde çökmeler meydana geldi.



    Yol, kum dökülerek ve dubalı şerit ile ulaşıma kapatılarak önlem alındı.



    Yolun neden çöktüğüne dair yetkililerden bir açıklama yapılmazken mahalle sakinleri yoğun yağış sonrasında yolda çökmeler meydana geldiğini bildirdi.

    BAŞKAN ERDOĞAN DEV KÖPRÜYÜ AÇMIŞTI

    Türkiye'nin dev projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü bugün faaliyete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarihi törende yaptığı konuşmasında, "Burada sadece köprüden bahsetmiyoruz. Karşımızda İstanbul'u Tekirdağ ve Çanakkale üzerinden Balıkesir'e bağlayacak dev bir ulaşım projesi var. Çanakkale bugün yepyeni bir geleceğe kucak açıyor." ifadelerini kullandı. Erdoğan, projenin milli gelire 2,4 milyar euro ilave katkısının olacağını belirtirken, "Ülkemiz için kazanç, milletimiz için iftihar kaynağı eserin açılışını yapıyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprünün bir hafta ücretsiz kullanılabileceğini, daha sonrasında otomobiller için geçiş ücretinin 200 TL olduğunu duyurdu.
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    Haberler Yaşam Dehşet görüntüleri! CHP'li Adana belediyesinde asfalt yol çöktü
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