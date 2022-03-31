Dehşet görüntüleri! Asfalt yol çöktü





Yolun neden çöktüğüne dair yetkililerden bir açıklama yapılmazken mahalle sakinleri yoğun yağış sonrasında yolda çökmeler meydana geldiğini bildirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN DEV KÖPRÜYÜ AÇMIŞTI

Türkiye'nin dev projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü bugün faaliyete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarihi törende yaptığı konuşmasında, "Burada sadece köprüden bahsetmiyoruz. Karşımızda İstanbul'u Tekirdağ ve Çanakkale üzerinden Balıkesir'e bağlayacak dev bir ulaşım projesi var. Çanakkale bugün yepyeni bir geleceğe kucak açıyor." ifadelerini kullandı. Erdoğan, projenin milli gelire 2,4 milyar euro ilave katkısının olacağını belirtirken, "Ülkemiz için kazanç, milletimiz için iftihar kaynağı eserin açılışını yapıyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprünün bir hafta ücretsiz kullanılabileceğini, daha sonrasında otomobiller için geçiş ücretinin 200 TL olduğunu duyurdu.