CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın icraat karnesi bomboş! Söz verdi yapmadı!

Karalar'ın vaadettiği projelerinin hiçbirini yapmadığına dikkat çeken Gülaçatı; "Ama vaatleri say say bitmiyor. Bu projelerin kaç tanesi hayata geçmiş? Tabii ki hiçbiri. Yine hüsran yine hüsran, yine hüsran. Bu belediye 3 değil 30 yıl geçse ortaya bir proje koyamaz" dedi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Gülaçtı; "Sayın başkanın ilk vaadi 6 ay içerisinde belediyenin mali bütçesini düzelterek borç sorununu ortadan kaldırmaktı. Ancak geçen 3 yılda hizmet üretememe sürekliliğine borcu bahane göstermesinden başka bir şey göremedik. Bir diğer vaadi ise işçi çıkarmamaktı. Seçimden önce 'Çalışan kardeşlerimizin hepsi rahat olsun tek bir kişinin bile işine son vermeyeceğiz. Maaşlarını da düzenli ödenir noktaya getireceğiz' Sonuç ne? Üç binden fazla emekçinin işine son verdi. Yani yine hüsran!" diye konuştu.