CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın icraat karnesi bomboş! Söz verdi yapmadı!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, göreve geldiği günden bugüne 3 yıl geçti. Karalar'ın seçim vaatlerinin hiçbirini icraata dökemediği ortaya çıktı.
Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, "Siyaset bol bol vaatler verip mağdur edebiyatı yapmak değildir" diyerek Karalar'a yüklendi.
Karalar'ın vaadettiği projelerinin hiçbirini yapmadığına dikkat çeken Gülaçatı; "Ama vaatleri say say bitmiyor. Bu projelerin kaç tanesi hayata geçmiş? Tabii ki hiçbiri. Yine hüsran yine hüsran, yine hüsran. Bu belediye 3 değil 30 yıl geçse ortaya bir proje koyamaz" dedi.
Sabah'ta yer alan habere göre, Gülaçtı; "Sayın başkanın ilk vaadi 6 ay içerisinde belediyenin mali bütçesini düzelterek borç sorununu ortadan kaldırmaktı. Ancak geçen 3 yılda hizmet üretememe sürekliliğine borcu bahane göstermesinden başka bir şey göremedik. Bir diğer vaadi ise işçi çıkarmamaktı. Seçimden önce 'Çalışan kardeşlerimizin hepsi rahat olsun tek bir kişinin bile işine son vermeyeceğiz. Maaşlarını da düzenli ödenir noktaya getireceğiz' Sonuç ne? Üç binden fazla emekçinin işine son verdi. Yani yine hüsran!" diye konuştu.
KARALAR'IN SÖZ VERİP YAPMADIĞI PROJELER
📌Park sıkıntısı olan yoğun bulvarlara yapacağımız bulvar üstü otoparklarla trafik sıkışmayacak Adana rahatlayacak.
📌Tekir'e yapacağımız mesire alanı ile herkes yayla keyfi yaşayacak. Dedeler torunlarla eğlenecek Adana kazanacak.