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    • Yaşam
    • 30.03.2022 15:39
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    • 30.03.2022 15:39
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    İBB'ye ait asfalt yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi! Köprü ve alt yol trafiğe kapatıldı

    Son dakika haberi... İstanbul Sarıyer'de İBB'ye ait asfalt yüklü kamyon virajı alamayınca bariyerlere çarparak devrildi. Feci kazada kamyonun şoförü ağır yaralanırken, trafik ise durma noktasına geldi.

    İBB’ye ait asfalt yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi

    Sarıyer'de asfalt yüklü hafriyat kamyonu virajı alamayınca bariyerlere çarparak devrildi. Kazada şoför ağır yaralanırken, trafik ise durma noktasına geldi. Kaza yapan hafriyat kamyonu ve trafikte yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.



    Olay, Sarıyer Hacıosman bayırında saat 14.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahsun Dağ yönetimindeki 34 LR 4580 plakalı asfalt yüklü hafriyat kamyonu, Hacıosman tarafından tünele doğru viraja girince kontrolden çıktı. Hızlı geldiği iddia edilen hafriyat kamyonu virajı alamayınca köprü üzerindeki bariyerlere çarparak yan yattı.

    Kazada kamyon şoförü Mahsun Dağ ağır yaralanırken, kamyondaki yükler ise yola döküldü. Mahsun Dağ'nın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucu köprü ve alt yol trafiğe kapatıldı. Kaza yapan hafriyat kamyonu ve trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

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    Haberler Yaşam İBB'ye ait asfalt yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi! Köprü ve alt yol trafiğe kapatıldı
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