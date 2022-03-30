İBB'ye ait asfalt yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi! Köprü ve alt yol trafiğe kapatıldı

Sarıyer'de asfalt yüklü hafriyat kamyonu virajı alamayınca bariyerlere çarparak devrildi. Kazada şoför ağır yaralanırken, trafik ise durma noktasına geldi. Kaza yapan hafriyat kamyonu ve trafikte yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.