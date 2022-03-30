Film gibi olay! 'Dur' ihtarına uymadı kadın polis memurunu otomobilin kaputunda 200 metre taşıdı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesindeki motorize Şahin Timi'nde görevli polis memuru Ezgi Gönül ve diğer polisler, Pamukkale ilçesindeki Halk Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında trafik denetimi yaptı.
Denetimde, tedirgin davranışları nedeniyle Mahir K.'nin kullandığı 20 AV 109 plakalı otomobil, durdurulmak istendi. 'Dur' ihtarına uymayan Mahir K., polis memuru Ezgi Gönül'e çarpıp, kaçmaya çalıştı.
Gönül, çarpmanın etkisiyle otomobilin kaputunda kaldı. Düşmemek için seyir halindeki otomobilin sileceklerine tutunan Gönül, 200 metre gitti.