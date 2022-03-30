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    • Yaşam
    • 30.03.2022 15:52
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    • 30.03.2022 16:06
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    Film gibi olay! 'Dur' ihtarına uymadı kadın polis memurunu otomobilin kaputunda 200 metre taşıdı

    Denizli'de film gibi bir olay meydana geldi. 42 yaşındaki Mahir K. polisin 'dur' ihtarına uymadı ve kadın polis memuru Ezgi Gönül'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaputun üzerine düşüen Gönül 200 metre bu şekilde gitti. Diğer polis ekiplerinin önünü kesmesiyle Mahir K. yakalandı.

    DHA
    Film gibi olay! Polisi metrelerce kaputta taşıdı

    İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesindeki motorize Şahin Timi'nde görevli polis memuru Ezgi Gönül ve diğer polisler, Pamukkale ilçesindeki Halk Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında trafik denetimi yaptı.

    Denetimde, tedirgin davranışları nedeniyle Mahir K.'nin kullandığı 20 AV 109 plakalı otomobil, durdurulmak istendi. 'Dur' ihtarına uymayan Mahir K., polis memuru Ezgi Gönül'e çarpıp, kaçmaya çalıştı.

    Gönül, çarpmanın etkisiyle otomobilin kaputunda kaldı. Düşmemek için seyir halindeki otomobilin sileceklerine tutunan Gönül, 200 metre gitti.

        LİNÇ GİRİŞİMİNDEN O POLİS KURTARDI
        Çevredekiler, önüne keserek Mahir K.'nin otomobilini durdurdu. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

        Çevredekilerin linç girişiminde bulunduğu Mahir K.'yi, hafif yaralanan Gönül ile diğer meslektaşları kurtardı. Mahir K., gözaltına alındı.

        'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek'ten daha önce sürücü belgesine el koyulduğu için yol denetiminden kaçtığı belirlenen Mahir K.'nin polisteki işlemleri sürüyor.

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        Haberler Yaşam Film gibi olay! 'Dur' ihtarına uymadı kadın polis memurunu otomobilin kaputunda 200 metre taşıdı
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