Polis memuru Kamil Erdönmez, 2 çocuğunun annesi olan eski eşi Ebru Ö.'nün birlikte olduğu Ayhan Görgülü'yü, 19 Aralık 2019'da Keçiören Ayvalı Caddesi'nde tabancayla 9 el ateş ederek öldürdü. Gözaltına alınıp tutuklanan Kamil Erdönmez'in 'tasarlayarak öldürme' suçundan
Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.
Sanık Erdönmez, önceki duruşmalardaki savunmasında, eşinin isteğiyle 2018'de anlaşmalı boşandıklarını, 8 ve 14 yaşlarındaki 2 çocuğunun velayetinin de annesine verildiğini, boşandıktan sonra eşinin, küçük çocuklarıyla aynı sınıfta çocuğu olan Ayhan Görgülü ile ilişkisi olduğunu öğrendiğini söyledi.
Erdönmez, "Ben çocuklarıma yakın olmak için aynı mahallede ev tuttum. Görgülü bir defasında elinde sopa ile bana saldırdı. Onun yönlendirmesiyle Ebru sürekli benden şikayetçi oldu. Olay günü sabah sporuna çıktığımda karşılaştık. Beni görmesin diye elektrik panosunun arkasına saklanmak istedim ancak pano küçük olduğu için beni gördü. Ben de 'Hayırdır beni mi takip ediyorsun' dedim. Bana küfredince ateş ettim. Kast ve tasarlama olmaksızın cinnet halinde olay meydana gelmiştir. Yaşananlardan dolayı üzgün ve pişmanım" dedi.