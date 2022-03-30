



Erdönmez, "Ben çocuklarıma yakın olmak için aynı mahallede ev tuttum. Görgülü bir defasında elinde sopa ile bana saldırdı. Onun yönlendirmesiyle Ebru sürekli benden şikayetçi oldu. Olay günü sabah sporuna çıktığımda karşılaştık. Beni görmesin diye elektrik panosunun arkasına saklanmak istedim ancak pano küçük olduğu için beni gördü. Ben de 'Hayırdır beni mi takip ediyorsun' dedim. Bana küfredince ateş ettim. Kast ve tasarlama olmaksızın cinnet halinde olay meydana gelmiştir. Yaşananlardan dolayı üzgün ve pişmanım" dedi.