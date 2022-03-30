Edirne'de Güner ailesinde haber alamayan yakınları eve gittiğinde 4 kişilik ailenin cansız bendeleri ile karşılaştılar

Akılalmaz vahşet Uzunköprü'nün Elmalı köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Güner ailesinden dede Mehmet Güner ile aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner ve eşi Filiz Güner ile çiftin çocukları Anıl Güner, evlerinde silahla vurularak öldürülmüş bulundu. Olayda yaşamını yitirenlerden Filiz Güner'in kardeşi Lale Uçar ailenin kendi hallerinde iyi insanlar olduklarını ifade ederek, "Onlar hep işlerinde güçlerindeydi, hayvanlarına bakarlardı, o kadar. Beni yengem aradı, 'Filiz ablanlarda katliam olmuş' diye. Bir geldik buraya, beni de içeriye sokmadılar, ablamı da göremedim" dedi.
PARA OLABİLİR
Hasan Arıcı da husumetleri olacak bir aile olmadığını ifade ederek, "Herhangi bir şey duymadık. Düşman falan hiçbir şeyleri yoktu. Kendi hallerinde insanlardı. Bunların belki paraları varsa, onlara zarar verdiyse bilemeyiz. 25-30 tane hayvanları var ama paraları var mı yok mu. Zaten yakında bir araba aldılar. Para olsa da arabaya bağladılar parayı. 400-500 bin liraya belki arabayı aldılar" dedi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı.