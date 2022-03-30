Edirne'de Güner ailesinde haber alamayan yakınları eve gittiğinde 4 kişilik ailenin cansız bendeleri ile karşılaştılar





PARA OLABİLİR

Hasan Arıcı da husumetleri olacak bir aile olmadığını ifade ederek, "Herhangi bir şey duymadık. Düşman falan hiçbir şeyleri yoktu. Kendi hallerinde insanlardı. Bunların belki paraları varsa, onlara zarar verdiyse bilemeyiz. 25-30 tane hayvanları var ama paraları var mı yok mu. Zaten yakında bir araba aldılar. Para olsa da arabaya bağladılar parayı. 400-500 bin liraya belki arabayı aldılar" dedi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı.

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