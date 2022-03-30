Çöp konteynerinden çıkan yeni doğmuş bebek cesedinin sırrı ortaya çıktı! Anneden kan donduran sözler

"ÖLÜ DOĞDU BANYODA BEKLETİP ÇÖPE ATTIM"

Sabah'ta yer alan habere göre, Gözaltına alınan Pervin Y. emniyetteki ifadesinde eşiyle müşterek 5 çocuklarının olduğu eşinin çocuk istemediği için endişelenerek hamile olduğunu ondan gizlediğini söyledi. Pervin Y.; "Ardından gece saat 00:20 sıralarında evde doğum yaptım. Bebek ölü doğdu bende banyoda beklettim. Ardından ertesi gün akşam saat 22:00 sıralarında götürüp çöpe attım. Bir süre sonra da kontrol için tekrar olay yerine döndüm" dediği öğrenildi.