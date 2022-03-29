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    • Yaşam
    • 29.03.2022 14:23
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    • 29.03.2022 14:40
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    SON DAKİKA: İstanbul Sancaktepe'de çöp konteynerinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu

    Son dakika haberleri... İstanbul Sancaktepe'de kan donduran bir olay yaşandı. Çöp konteynerinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. Görgü tanıkları bebeğin yeni doğduğuna dair izlerin olduğunu söylerken bebeğin çöp konteynerinin içinde mi öldüğü yoksa öldükten sonra mı bırakıldığını yapılacak araştırma ortaya çıkaracak.

    DHA
    İstanbul’da tüyler diken diken! Yeni doğmuş bebek cesedi

    Olay, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, belediye ekipleri sokaktaki bir çöp konteynerinde beze sarılmış kanlı bebek cesedi gördü. İşçiler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

    Polis ve olay yeri inceleme ekipleri çöp konteynerinin içerisinde delil araştırması yaptı. Ekiplerin incelemesinde bebeğin yeni doğmuş olduğu ve cinsiyetinin de erkek olduğu ortaya çıktı. Olay yeri inceleme ekiplerin çöp konteynerindeki incelemelerin ardından bebeğin cesedi İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracıyla Yenibosna'daki Adli Tip Kurumu morguna kaldırıldı.

    Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, caddedeki bütün güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bebeği bırakan kişilerin kullandığı aracın plakası belirlendi. Ekiplerin şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.



        "ÖLDÜ DE BIRAKTI ÇÖPÜN İÇERİSİNDE YAŞIYOR MUYDU?"
        Mahalle sakini Murat Özcan; "Bizim evinin önünde bir çöp teknesi var. Sabah saatlerinde bir bayan gelmiş bebek cesedini bırakmış. Yeni doğurmuş bebeği çöp konteynerinde izleri var. Yeni doğum yaptığına dair şeyler var. Artık öldü de mi bıraktı, çöpün içerisinde yaşıyor muydu onu polis ekipleri araştıracakmış. Ekipler şu anda güvenlik kamera görüntülerini topluyor. Ama araba belliymiş." dedi.



        Osman Akbaş ise, "Şantiyede çalışıyoruz. Bizim bekçiler de var. Çöpçü burada çalışıyormuş. Çocuğun cesedini görmüş. Polis ekiplerine haber vermiş. Polis ekipleri burada inceleme yaptı" dedi.

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        Haberler Yaşam SON DAKİKA: İstanbul Sancaktepe'de çöp konteynerinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu
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