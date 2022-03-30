Avcılar'da 2,5 milyon TL'lik soygun! Para dolu kasa, kamera kayıt cihazı ve 3 otomobille kayıplara karıştılar





"YAKLAŞIK 2 BUÇUK MİLYON TL'LİK BİR ZARARIMIZ VAR"

Oto galerinin sahiplerinden Ömer Alkan, "Gece 3 sıralarında buraya gelip aracı yanaştırıyorlar. Kilidi kırıyorlar. İçeri girip kasayı alıyorlar. Kasayı aldıktan sonra araçlarına yüklüyorlar. Kasada 400 bin TL'ye yakın paramız vardı. Yedek anahtarları ve kamera kayıt cihazını da götürüyorlar. Sonra da içeride 3 tane aracımız vardı. Onları da alıp gidiyorlar. Polisin çalışmaları sonucu 2 aracımız bulunuyor. Diğer geri kalan araçla hırsızlar, dün 5-6 oto galeriyi daha soyuyorlar. Yaklaşık 2 buçuk milyon TL'lik bir zararımız var" dedi.

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