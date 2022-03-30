Avcılar'da 2,5 milyon TL'lik soygun! Para dolu kasa, kamera kayıt cihazı ve 3 otomobille kayıplara karıştılar

Avcılar'da gece yarısı oto galerinin önüne gelen hırsızlar yaklaşık 2 buçuk milyon TL'lik soygun yaptı. Para dolu kasa, kamera kayıt cihazı ve 3 otomobilin çalındığı hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 9 Mart tarihinde Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan bir oto galeride meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 03.00 sıralarında oto galerinin önüne bir otomobille gelen hırsızlar yaklaşık 2 buçuk milyon TL'lik soygun yaptı.
Galerinin içindeki para dolu kasayı sürükleyerek dışarı çıkaran hırsızlar, içeride bulunan kamera kayıt cihazını da söktü. Daha sonra araçların yedek anahtarlarını bulan hırsızlar, galerideki 3 otomobili de çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamera görüntülerini izledikten sonra durumu fark eden galeri sahipleri ise durumu polise bildirdi. Polisin yaptığı çalışmalar doğrultusunda çalınan 2 otomobil bulunarak sahiplerine teslim edildi. Çalınan diğer otomobilin ise hala hırsızların elinde olduğu öğrenildi. Hırsızlar, bu çalıntı otomobili kullanarak başka iş yerlerinde de soygun yaparken, polis hırsızları yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.
Yaşanan hırsızlık anı ve hırsızların çalıntı otomobille başka iş yerini soymaya çalıştıkları anlar güvenlik kamerasında Avcılar Tahtakale Mahallesi'ndeki bir oto galeride yaşanan hırsızlık anı ve hırsızların çalıntı otomobille başka iş yerini soymaya çalıştıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.