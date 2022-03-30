Hırsıza yol gösterdi sopayla dayak yedi!





Bu sırada, aşağıda bekleyen bir kişi, binanın yakınındaki elektrik direğine çıkarak, şüpheliye buradan inebileceğini söyledi. Şüpheli, elektrik direğine tutunarak indi. Yol gösteren kişi, bu kez elindeki sopayla şüpheliye birkaç kez vurdu. Olaya müdahale eden polis, hırsızlık şüphelisiyle ona vuran kişiyi gözaltına alıp Beş Ocak Polis Merkezi'ne götürüldü.