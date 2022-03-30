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    • Yaşam
    • 30.03.2022 08:52
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    • 30.03.2022 08:52
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    Hırsıza yol gösterdi sopayla dayak yedi!

    Adana'da hırsızlık için girdiği klima ve beyaz eşya servisinde iş yeri sahibi ve çalışanlardan kaçıp çatıya tırmanan şüpheli, mahsur kaldı. Bu sırada olay yerinde bulunan bir kişi, şüpheliye elektrik direğine tutunarak inmesi için yol gösterdi, ardından da sopayla saldırdı. Şüpheli ile kendisine vuran kişi gözaltına alındı.

    Hırsıza yol gösterdi sopayla dayak yedi!

    Olay, saat 06.00 sıralarında Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'nde meydana geldi. Klima ve beyaz eşya servisinin sahibi ve çalışanları, sabah iş yerine geldiklerinde hırsızlık için içeri giren kişiyle karşılaştı.



    Yaşanan kısa süreli arbedenin ardından şüpheli, çalışanların elinden kurtulup, ikinci kattaki pencereden çatıya tırmandı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheliden aşağı inmesini istedi. Hırsız olmadığını, yanlış anlaşıldığını belirten şüpheli inemeyeceğini, merdiven ya da ip getirilmesini istedi.



    Bu sırada, aşağıda bekleyen bir kişi, binanın yakınındaki elektrik direğine çıkarak, şüpheliye buradan inebileceğini söyledi. Şüpheli, elektrik direğine tutunarak indi. Yol gösteren kişi, bu kez elindeki sopayla şüpheliye birkaç kez vurdu. Olaya müdahale eden polis, hırsızlık şüphelisiyle ona vuran kişiyi gözaltına alıp Beş Ocak Polis Merkezi'ne götürüldü.

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