Üniversite öğrencisine kampüste köpek saldırısı! "Hala onun travmasını yaşıyorum"

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Çiğdem Dadandı, kampüs içerisinde başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Dadanlı, köpeklerden birinin sağ bacağını ısırması sonucu yaralandı.
Hastaneye gidip kuduz aşısı yaptıran Çiğdem Dadanlı, ardından hem rektörlüğe hem de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne şikayette bulunup başıboş köpekler konusunda tedbir alınmasını istedi.
Bu olaydan birkaç gün önce de aynı kampüste bir başka öğrencinin köpeklerin saldırısına uğradığı belirtildi. Çığlıklar atarak korku içerisinde kaçan öğrenci, cep telefonu kamerasıyla çektiği o görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı.
'O AN YAŞADIĞIM KORKUYU UNUTAMAM'
Kampüste yürürken etrafını saran 4- 5 köpeğin kendisine saldırdığını belirten Çiğdem Dadandı, "Elimde yiyecek hiçbir şey olmamasına rağmen bir anda etrafımı sardılar ve beni ısırıp yere düşürdüler. Ben o an gerçekten yaşadığım korkuyu unutamam. Sırt üstü düştüm, yüzüme saldıracaklar sandım, gerçekten çok korkunçtu. Ben hala onun travmasını yaşıyorum. Hala dışarı çıkarken yanıma şemsiye gibi bir şey almak istiyorum, eğer gelirlerse, saldırırlarsa kendimi koruyabileyim, diye. Dışarı çıkarken tek çıkacaksam çok korkuyorum, benim gibi birçok öğrenci var" dedi.