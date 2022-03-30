Üniversite öğrencisine kampüste köpek saldırısı! "Hala onun travmasını yaşıyorum"



Köpeklerin kontrolsüz bir şekilde olduğunu söyleyen Çiğdem Dadandı, "Bizim hayvan dostları kulübümüz var, onlar hayvanları besliyor ve tedavilerini yapıyorlar ama kampüsteki köpek sayısı o kadar fazla ki yetemiyorlar maalesef. Birçoğu kısır değil ve kampüsün birçok yerinde yeni doğmuş köpekler görebiliyorsunuz. Biz de çok üzülüyoruz, çünkü hayvanların kampüsteki durumları da pek iyi değil. Yağmur yağdığında bile hayvanlar titriyor, soğuktan hiçbirinin kulübesi bile yok. Gerçekten bizim bir çözüme ihtiyacımız var, biz hayvan düşmanı değiliz, hayvanları çok seviyoruz ama maalesef bize saldırıyorlar. Lütfen sesimizi duyun" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN