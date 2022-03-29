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    • Yaşam
    • 29.03.2022 14:38
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    • 29.03.2022 14:38
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    Mersin'de 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 8 gözaltı

    Mersin'de yasa dışı bahis, yatırım danışmanlığı yalanı ve 'elektronik eşya satışı' adı altında sosyal medyadan dolandırıcılık yapan 8 kişi, gözaltına alındı.

    Mersin’de ’siber dolandırıcılık’ operasyonu!

    İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bilişim sistemlerini kullanarak 'nitelikli dolandırıcılık' yapan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

    Ekipler, 6 ay süren çalışmayla Erdemli, Mezitli, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde; yasa dışı bahis, yatırım danışmanlığı yalanı ve 'elektronik eşya satışı' adı altında sosyal medyadan dolandırıcılık yapan 8 kişiyi tespit etti.

    Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin hesap hareketlerinde yapılan incelemede, dolandırıcılık yoluyla haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

    Adreslerde arama yapan jandarma, çok sayıda dijital materyal ve dokümana incelenmek üzere el koydu. 8 şüpheli, işlemleri tamamlanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü, operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

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    Haberler Yaşam Mersin'de 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 8 gözaltı
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