"Ferda, Nakış, Çiğdem" Ankara'da ByLock operasyonu! Evlere kod göndermişler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ mensuplarının kriptolu haberleşme program Bylock üzerinden yaptıkları yazışmaların incelenmesinde 'BAHAR' kod isimli örgüt yöneticisi B.G.'nin çalışma evlerinden sorumlu olduğu anlaşılırken Bylock yazışma içeriklerinde yapılan incelemede 14 çalışma evi ve bu evlerde kalan kişilerin aileleri ile irtibat kurmak ve örgüt içi haberleşmede kullanılan Bylock bulunduğu 12 GSM hattının olduğu 14 çalışma evi tespit edildi.
KAMUYA SIZMAK İÇİN...
Üniversite öğrenimi sırasında örgütte çeşitli düzeylerde görev alan elemanlarını Kamu Kurumlarına sızdırmak amacıyla hücre yapılanması şeklinde 'Çalışma Evleri' oluşturdukları, evlerde kalanlara sınav sorularını vererek Kamu Kurumlarina girmelerini sağladıkları tespit edildi.
EVLERE KOD VERMİŞLER
Sabah'ın haberine göre yapılan analiz çalısmalarında 14 çalışma evi tespit edilirken bu evlere bulunduklar sokak ismi,apartman ad ile uyumlu Kod isimler verdikleri belirlendi. "FERDA, NAKIŞ, ÇIĞDEM, MEHTERLER86" gibi kod isimlerle Bylock yazışmalarında adresleri tespit edilen 14 adet evin; yapilan saha çalismalarinda FERDA kodlu evin FERDA Apartmamina ait olduğu NAKIŞ kodlu evin Nakış Sokak üzerinde yer aldığı anlaşıldı.