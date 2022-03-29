Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 29.03.2022 08:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.03.2022 08:36
    ABONE OL

    Kağıthane’de yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı bıçaklanarak öldürüldü

    Kağıthane’de kağıt toplayıcısı yabancı uyruklu şahıs şah damarından bıçaklanarak öldürüldü. Olayı gerçekleştiren şüpheli kaçarak uzaklaştı. Yaşanan cinayet ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

    Yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı öldürüldü

    Olay dün akşam saat 23.30'da Kağıthane'de bir caddede gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre kağıt toplayıcılığı yapan 4 kişi cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içerisinde büyüyerek yabancı uyruklu bir kişinin diğer kişiyi bıçaklamasına neden oldu. Diğer iki kişi ise olay yerinden kaçtı.

    ŞAH DAMARINDAN BIÇAKLANDI
    Arkadaşı tarafından bıçaklandığı iddia edilen yabancı uyruklu M.S.A. olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise hızlıca uzaklaştı. Bıçaklanan kişinin yerde yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    YAŞANAN CİNAYET İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmada olay yerine yakın bir yerde de cinayette kullanıldığı düşünülen muştaya rastlandı.

        OLAY YERİ ÇALIŞMASI 3 SAAT SÜRDÜ
        Yabancı uyruklu kağıt toplayıcısının öldürüldüğü yerde yapılan olay yeri inceleme çalışması 3 saat sürdü. Ekipler ölen şahsın öldüğü yerden çevrede bulunan otomobillere kadar geniş çaplı inceleme gerçekleştirdi. Yabancı uyruklu şahsın cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise her yerde aranıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İmamoğlu’nun skandal icraatına büyük tepki!
        Haberler Yaşam Kağıthane’de yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı bıçaklanarak öldürüldü
            SON DAKİKA