Kağıthane’de yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı bıçaklanarak öldürüldü

Olay dün akşam saat 23.30'da Kağıthane'de bir caddede gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre kağıt toplayıcılığı yapan 4 kişi cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içerisinde büyüyerek yabancı uyruklu bir kişinin diğer kişiyi bıçaklamasına neden oldu. Diğer iki kişi ise olay yerinden kaçtı.