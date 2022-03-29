Yargıtay'dan emsal karar: Erkek kadını köyde yaşamaya zorlayamaz

Konya'nın Meram İlçesinde yaşayan din görevlisi Ahmet K., 29 yıl önce Hamide K. ile evlendikten sonra 3 çocukları dünyaya geldi. Ahmet K. din görevlisi olması nedeniyle uzun yıllar köyde yaşadıktan sonra tayini Konya Merkez'e bağlı bir köye çıktı.
Bu süreçten sonra eşi Hamide K. köye gitmek istemediğini belirterek Konya'nın Meram İlçesindeki evlerine yerleşti. Kadının köye gitmemesi üzerine Ahmet K. da kadının ailesini bahane ederek Konya'daki eve gelmeyi reddedip, kadının ihtiyaçlarıyla ilgilenmedi.
Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirten Ahmet K. boşanma davası açtı. Yerel mahkeme tarafların eşit kusurlu oldukları kabul edilerek erkeğin davasını kabul ederek tarafların boşanmalarına karar verdi.