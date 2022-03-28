Çanakkale'de skandal olay! Belediyenin aç bıraktığı köpekler birbirlerini yemeye başladı

Çanakkale Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, Pitbull cinsi köpeklerin birbirini yiyerek parçaladıkları anlar, dün hayvansever Mehmet Keskin tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler başta tepki topladı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde parçalanmış bir köpeğin başında Pitbull cinsi köpeğin olduğu görülüyor. Görüntülerde ayrıca diğer köpekler tarafından parçalanmış köpek ölüleri de yer alıyor.
Mehmet Keskin de görüntülerde, "Bu köpekler, burada açlıktan birbirlerini yiyorlar. Sözde hayvan barınağı, üç tane kulübe koymuşlar. Burası barınak olabilir mi, burası hapishane. Bu hayvanların suçu ne?" diyerek tepki gösterdi.