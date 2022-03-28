Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 28.03.2022 13:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.03.2022 13:52
    ABONE OL

    Tekirdağ'da korkunç kaza! Hatalı dönüş yapan otomobil minibüsle çarpıştı: Sürücü yaralandı, oğlu öldü

    Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hatalı ‘U’ dönüşü yapan otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada Salih Karakuş (17) öldü, babası Hakan Karakuş ise yaralandı.

    DHA
    Tekirdağ’da korkunç kaza! Sürücü yaralandı oğlu öldü

    Kaza, Ergene-Çerkezköy kara yolunun Avantaş mevkisindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Yasak olmasına karşın kavşaktan 'U' dönüşü yapan Hakan Karakuş yönetimindeki 59 TM 258 plakalı otomobil ile Özcan Suçin'in kullandığı 59 ACM 316 plakalı minibüs çarpıştı.

    Kazada, Hakan Karakuş ile yanındaki oğlu Salih Karakuş araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Ekipler tarafından otomobilden çıkarılan baba ve oğlu, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedaviye alınan yaralılardan Salih Karakuş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



        Polis, minibüs sürücüsü Özcan Suçin'i, ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Rusya - Ukrayna müzakereleri İstanbul’da yapılacak
        Haberler Yaşam Tekirdağ'da korkunç kaza! Hatalı dönüş yapan otomobil minibüsle çarpıştı: Sürücü yaralandı, oğlu öldü
            SON DAKİKA