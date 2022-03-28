Merve Kotan ve Ekim Türkmen'i pompalıyla öldürmüştü! Katil hapiste çürüyecek





Cezanın Yargıtay tarafından onanmasının sevindirici olduğunu belirten baba Salih Kotan, "Türk Ceza Kanunu'ndaki en üst ceza verildi. Tabii ki bu bizim acımızı dindirmiyor. İnşallah, birileri cinayete teşebbüs etmeden önce düşünür. Karardan memnunuz. En başından beri, 'Adalete güveniyoruz' dedik. Bu beklentimiz boşa çıkmadı" dedi.



'EMSAL KARAR OLDU'

Merve Kotan'ın avukatlarından Sibel Önder ise sanığın suçun işleniş biçimi, suç konusunun önemi, kasta dayanan kusurunun ağırlığı ile suç sebep ve nedenleri dikkate alınarak sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini hatırlarak "Bu karar, emsal teşkil etmektedir. Maalesef ki çok ciddi sayıda kadın cinayeti işlenmektedir. Merve Kotan cinayeti de bunlardan biridir. Bu davaların tek ortak özelliği; kadınların hayatlarına giren erkekler tarafından öldürülmeleri değildi. Daha da acı olanı, katillerin çıkarıldıkları mahkemelerce 'iyi hal' indiriminden yararlanarak cezalarının azaltılmasıydı. Merve Kotan cinayetini diğer dosyalardan ayıran tek ve en önemli olan husus; mahkemesi tarafından Türk Ceza Kanunda yazan maddelerin kelimenin tam anlamıyla kullanması ve sanığa iyi hal indirimi yapmaması oldu. Türkiye'de yaşanan kadın cinayetleri içinde 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan tek dosya olarak tarihe geçmiş bulunmaktır."