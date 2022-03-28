Merve Kotan ve Ekim Türkmen'i pompalıyla öldürmüştü! Katil hapiste çürüyecek

Olay, 15 Ağustos 2019'da saat 04.00 sıralarında, Efeler ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Nevzat Biçer Parkı'nda meydana geldi. Muhammet Gürsoy, eski kız arkadaşı Merve Kotan'ı barda Ekim Türkmen ile eğlenirken gördü. Öfkelenen Gürsoy, içeri girip, Kotan ve Türkmen ile tartıştı.
Daha sonra dışarı çıkan Muhammet Gürsoy, ikiliyi bar yakınındaki parkta beklemeye başladı. Bir süre sonra bardan çıkarak yürüyen Kotan ve Türkmen'i durduran Gürsoy, pompalı tüfekle ateş açtı. Merve Kotan ve Ekim Türkmen hayatını kaybetti, kaçan Muhammet Gürsoy ise suç aleti tüfekle yakalanıp, tutuklandı. Gürsoy hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 6 Haziran 2020'de karar çıktı, Gürsoy'a 2 kişiyi 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
SANIK AVUKATLARI İTİRAZ ETTİ
Sanık Gürsoy'un avukatları kararı, İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde 29 Ocak 2021'de temyiz yolu açık olmak üzere kararı reddetti.