Gecekonduda büyük yangın! Zor kaçtılar...

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleriyse yangına müdahale etti.

YARALI YA DA CAN KAYBI OLMADI

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, gecekondu ev kullanılamaz hale geldi.