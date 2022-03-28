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    • Yaşam
    • 28.03.2022 13:53
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    • 28.03.2022 13:53
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    Gecekonduda büyük yangın! Zor kaçtılar...

    Elektrik direğinde çıkan yangının sıçramasıyla bir gecekondu küle döndü, içerideki aile ise tahliye edildi. Evin alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Gecekonduda büyük yangın! Zor kaçtılar...

    İstanbul Ataşehir'de bulunan Yenisahra Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde elektrik direğinde başlayan yangın, yanı başında bulunan bir gecekonduya sıçradı. Alevlerin kısa sürede sardığı gecekondu küle döndü. Yangın esnasında evin içerisinde bulunan 5 kişi, yoğun dumanı fark ederek dışarıya çıktı.

    İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleriyse yangına müdahale etti.

    YARALI YA DA CAN KAYBI OLMADI

    Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, gecekondu ev kullanılamaz hale geldi.

    Öte yandan evin alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ise havadan görüntülendi.

    "ELEKTRİK DİREĞİNDEN EVE SIÇRADI"

    Çıkan yangın esnasında olay yerinde bulunan vatandaşlardan Ahmet Teber, "Yangın elektrik direğinden eve sıçramış. Alevler yükseldi. İster istemez panik oluştu. Evdekiler dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekipleri müdahale etti." diye konuştu.
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    Haberler Yaşam Gecekonduda büyük yangın! Zor kaçtılar...
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