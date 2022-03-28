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    • Yaşam
    • 28.03.2022 23:34
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    • 28.03.2022 23:34
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    Şanlıurfa’da kız çocuğuna taciz iddiası insanları harekete geçirdi: Linç edilen şahsı polis kurtardı

    Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'nde öğle saatlerinde iki katlı bir binanın yıkımını yapan bir kişinin 5 yaşındaki kız çocuğuna taciz ettiği iddiası bölgeyi ayağa kaldırdı. Olayın ardından şahsı linç eden bölge sakinleri polisin gelmesi ile dağıldı.

    DHA
    Taciz iddiası bölgeye ayağa kaldırdı

    Şanlıurfa'da kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, linç edilmekten polis tarafından kurtarıldı.

    Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'nde yaşandı. Mahalledeki iki katlı bir evin yıkımında çalışan M.A. isimli şahıs, iddiaya göre 5 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu. Kız çocuğunun bağırması üzerine molozların bulunduğu bölgeyi kontrol eden annesi, kızının yanındaki şahsı fark etti.

    Anneyi gören zanlı kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Annenin de bağırması üzerine kovalanan zanlı, yakalanarak linç edilmek istendi. Bir iş yerine sığınan şahıs, olay yerine çağrılan polise teslim edildi.

    Gözaltına alınan zanlı emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Şanlıurfa’da kız çocuğuna taciz iddiası insanları harekete geçirdi: Linç edilen şahsı polis kurtardı
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