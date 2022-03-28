Görüntüler sosyal medyayı karıştırmıştı! "Dersinden kaldığım öğretmeni paket ediyorum" videosunda gerçek ortaya çıktı

Sosyal medya uygulamsı TikTok'ta "Dersinden kaldığım öğretmeni paket ediyorum" notuyla paylaşılan bir video sosyal medyanın gündemine düştü.

Büyük tepki çeken video ile ilgili Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "İlimizdeki bir lisemizde kayda alındığı bilgisine ulaşılan ve sosyal medyada 'Öğrenci sınıfa giren öğretmenin başına poşet geçirdi' başlığı ile yayımlanan video hakkında inceleme/soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.