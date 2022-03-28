Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 28.03.2022 22:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.03.2022 23:11
    ABONE OL

    Görüntüler sosyal medyayı karıştırmıştı! "Dersinden kaldığım öğretmeni paket ediyorum" videosunda gerçek ortaya çıktı

    Sosyal medya uygulamsı TikTok’ta "Dersinden kaldığım öğretmeni paket ediyorum" notuyla paylaşılan bir video sosyal medyanın gündemine düştü. Kısa sürede büyük tepki çeken olay sonrası gerçek ortaya çıktı. Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünün olaya ilişkin inceleme başlatmasının ardından yapılan açıklamada, "Yapılan ilk incelemede haberde bahsedildiği gibi video kaydındaki kişinin öğretmen olmadığı, olayın iki öğrenci arasında şaka amaçlı geçtiği belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

    takvim.com.tr
    Görüntüler sosyal medyayı karıştırmıştı!

    Sosyal medya uygulamsı TikTok'ta "Dersinden kaldığım öğretmeni paket ediyorum" notuyla paylaşılan bir video sosyal medyanın gündemine düştü.

    Büyük tepki çeken video ile ilgili Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.

    Müdürlükten yapılan açıklamada, "İlimizdeki bir lisemizde kayda alındığı bilgisine ulaşılan ve sosyal medyada 'Öğrenci sınıfa giren öğretmenin başına poşet geçirdi' başlığı ile yayımlanan video hakkında inceleme/soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

    "VİDEODAKİ KİŞİ ÖĞRETMEN DEĞİL"
    Açıklamanın devamında, videodaki kişinin öğretmen olmadığı ve olayın iki öğrenci arasında yaşandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

    "Yapılan ilk incelemede haberde bahsedildiği gibi video kaydındaki kişinin öğretmen olmadığı, olayın iki öğrenci arasında şaka amaçlı geçtiği belirlenmiştir. Habere konu videonun ders saati dışında, öğle arası çekildiği ve üçüncü şahıslar tarafından sosyal medya uygulamalarında yayımlandığı tespit edilmiştir."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Avrasya ve 1915 Çanakkale’yi yapan CHP’li aile
    Haberler Yaşam Görüntüler sosyal medyayı karıştırmıştı! "Dersinden kaldığım öğretmeni paket ediyorum" videosunda gerçek ortaya çıktı
        SON DAKİKA