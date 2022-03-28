Görüntüler sosyal medyayı karıştırmıştı! "Dersinden kaldığım öğretmeni paket ediyorum" videosunda gerçek ortaya çıktı

Sosyal medya uygulamsı TikTok'ta "Dersinden kaldığım öğretmeni paket ediyorum" notuyla paylaşılan bir video sosyal medyanın gündemine düştü.
Büyük tepki çeken video ile ilgili Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.
Müdürlükten yapılan açıklamada, "İlimizdeki bir lisemizde kayda alındığı bilgisine ulaşılan ve sosyal medyada 'Öğrenci sınıfa giren öğretmenin başına poşet geçirdi' başlığı ile yayımlanan video hakkında inceleme/soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
"VİDEODAKİ KİŞİ ÖĞRETMEN DEĞİL"
Açıklamanın devamında, videodaki kişinin öğretmen olmadığı ve olayın iki öğrenci arasında yaşandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan ilk incelemede haberde bahsedildiği gibi video kaydındaki kişinin öğretmen olmadığı, olayın iki öğrenci arasında şaka amaçlı geçtiği belirlenmiştir. Habere konu videonun ders saati dışında, öğle arası çekildiği ve üçüncü şahıslar tarafından sosyal medya uygulamalarında yayımlandığı tespit edilmiştir."