Edirne'de akıllara durgunluk veren olay: İstediği sigara kalmayınca büfe sahibini bıçakladı!

Edirne'de büfede istediği sigarayı bulamayınca öfkelenen şahıs iş yeri sahibini bıçakladı.

SİNİRLENİP BÜFE SAHİBİNİ BIÇAKLADI

İddiaya göre, Yacıkcı Şahin Mahallesi'nde bir şahıs sigara almak için büfeye gitti.