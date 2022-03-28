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    • Yaşam
    • 29.03.2022 00:32
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    • 29.03.2022 00:46
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    Edirne'de akıllara durgunluk veren olay: İstediği sigara kalmayınca büfe sahibini bıçakladı!

    Edirne’de büfede istediği sigarayı bulamayınca öfkelenen şahıs, iş yeri sahibini bıçaklayarak kaçtı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan büfe sahibi Hasan Tırpan, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    İHA
    Sigara kalmayınca büfe sahibini bıçakladı!

    Edirne'de büfede istediği sigarayı bulamayınca öfkelenen şahıs iş yeri sahibini bıçakladı.

    SİNİRLENİP BÜFE SAHİBİNİ BIÇAKLADI
    İddiaya göre, Yacıkcı Şahin Mahallesi'nde bir şahıs sigara almak için büfeye gitti.

    Şahıs, büfede istediği sigaranın kalmadığının söylenmesi üzerine sinirlenip büfeciyi bıçaklayarak kaçtı. Kimliği belirsiz kişinin büfeye girdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan büfe sahibi Hasan Tırpan, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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    Haberler Yaşam Edirne'de akıllara durgunluk veren olay: İstediği sigara kalmayınca büfe sahibini bıçakladı!
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