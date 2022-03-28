Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 28.03.2022 13:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.03.2022 13:06
    ABONE OL

    Kumar oynarken yakalandılar! Cezayı yediler

    İzmir'in Bornova ilçesinde kumarhaneye dönüştürülen depoda kumar oynarken yakalanan 78 kişiye 141 bin 882 lira ceza uygulandı. Depo sahibi A.K. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

    Kumar oynarken yakalandılar! Cezayı yediler

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere Mahallesi'nde depoda kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    İl Jandarma ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Mart'ta adrese düzenlediği baskında kumar oynayan 78 kişiyi suçüstü yakaladı.

    Bu kişilere 141 bin 882 lira idari para cezası uygulandı. Depo, mühürlenirken içindeki malzemelere de el konuldu.

    Depo sahibi A.K. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP ve yandaş medyasının tarihe geçecek pişkinliği!
    Haberler Yaşam Kumar oynarken yakalandılar! Cezayı yediler
        SON DAKİKA