Yaka kartıyla sevgilisini katletti! Eda Evli'nin katilinden tüyler ürperten itiraf

İfadesinde olay gününü anlatan Şimşek'in, "Eda için eşimden boşandım. Boşandıktan sonra da beni bıraktı. Başkalarıyla gezip tozmaya başladı. Uyarmama rağmen yapmaya devam etti. Beni çok tahrik etti. Olaydan 1 gün önce Eda'nın anne ve babasının yanına gittim. Yemek yiyip çay içtik. Olay akşamı doğum günümdü. Sahile gittik, alkol içtik. Eda, gazinoya gitmek istedi. Saat gece 23.00 sıralarında kendi aracımla gazinoya gittik. Eda bana tahrik edici sözler söyledi. Daha sonra eve gittik. Eve gelince de alkol almaya devam ettik. Eda konuşmalar esnasında hakaretlerine devam etti. Bana vurdu ve bağırmaya başladı. Ben de Eda'ya 2 defa vurdum. Amacım kendisini susturmaktı. Bana iğrenç kelimeler kullandı. Sabaha kadar tartıştık. Çok alkollüydüm. Yumrukla vurduğumu gözünün şiş olduğunu gördüm" dediği belirtildi.

Kapıya gelen polislere kapıyı açmaya giderken Eda Evli'nin hakaretlerinin ardından nereden eline geçtiğini bilmediği iple Eda'yı boğmaya çalıştığını anlatan Şimşek'in, "Eda sabah pencereyi açarak dışarı çıkıp bağırmaya başlayınca pencereden alıp içeriye çektim. Bu sırada Eda yere düşerek kafasını çarptı. Sonra bana 'Sinan kapı çalınıyor' dedi. Kapının gözünden baktığımda polis görünüyordu. Bana, 'Seni içeri attıracağım' dedi. Ben de 'Ben cezaevine gideceğim, sen de başkalarıyla birlikte mi olacaksın?' dedim. Eda bana 'Evet' deyince kendisini yatak odasına götürdüm. Bana, 'Senin hayatını mahvedeceğim' dedi. 1-2 defa vurdum. Yatağın yanındaki boşluğa düştü. Bağırmaya devam ediyordu. Ben polislere kapıyı açmaya gidecektim. Alkollü olduğumdan o ip elime nereden geçtiyse boynuna sardım. İpin ucundan yukarı doğru çektim. Eda'ya susmasını söyledim. Amacım boğmak değildi. Bir süre sonra sesi kesildi. Bazen bayıldığı oluyordu. Bayıldığını düşündüm. Polisler kapıya vurmaya devam ediyordu. Sigara içtim, su içtim, lavaboda elimi yıkadım. Sonra polisler geldi. Eda'nın öldüğünü sağlıkçılardan öğrendim. Kesinlikle öldürme amacım yoktu" dediği öğrenildi.