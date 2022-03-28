Gineli bakanın yeğeni Simone Bichara Abibe yağlarını aldırırken öldü! Hemşireye delil gizleme davası

İstanbul'da özel bir hastanede 'yağ aldırma' (Liposuction) ve karın gerdirme ameliyatı olan Gine Savunma Bakanı'nın yeğeni Simone Bıchara Abibe'nin ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken hastanede görevli bir hemşire hakkında dava açıldığı ortaya çıktı.
FECİ ÖLÜM
Olay, Ataşehir'de çok bilindik bir özel hastanede yaşandı. İddiaya göre Batı Afrika ülkesi Gine'nin Savunma Bakanı'nın yeğeni olan Portekiz uyruklu Simone Bıchara Abibe, hastanede 2 Ağustos 2021 günü yağ aldırma ve karın gerdirme ameliyatı oldu, bir hafta sonra yaşamını yitirdi. Olayın ardından 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 doktorun şüpheli olduğu soruşturma devam ederken yeni bilgiler de ortaya çıktı.
ARAMA KARARI
Sabah'ın haberine göre, Simone Bıchara Abibe'nin şüpheli ölümü üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Polis ekiplerine hastanedeki tüm tıbbi belgelerin temin edilmesi ve olay yeri inceleme ekibinin hazır bulunması yönündeki talimat verdi. Ancak hastane bulunan hemşire Elif A. sadece bazı belgelerin verilebileceğini diğer tıbbi belgelerin hazırlanamadığını dahası hastane yönetim kadrosundan kimse bulunmadığı için evrak veremeyeceğini belirtti. Belgelerin teminin gecikmesinde sakınca olduğunu tespit eden savcılık arama kararı çıkarttırdı ve tüm belgeleri temin etti.