Gineli bakanın yeğeni Simone Bichara Abibe yağlarını aldırırken öldü! Hemşireye delil gizleme davası





"SUÇUM YOK, İLK DEFA BAŞIMA GELDİ"

Savcılığa zorluk çıkaran hemşire Elif A. ifadesinde, vekaleten gece müdürlük görevine baktığını, kendisi haricinde gece müdürün bulunmadığını belirtti. Başta hazır bulunan evrakları verebileceğini, tamamı ise sabah verebileceğini kaydeden hemşire, polislerin arama yaptığını ve neticede tüm tıbbi bilgi ve belgenin polise teslim edildiğinin altını çizdi. Suç işleme kastının bulunmadığını, başına ilk defa böyle bir olay geldiğini de ekledi.



1 YIL HAPSİ İSTENDİ

Soruşturmayı yürüten savcılık, emniyet tarafından konuya ilişkin evrakların ilk etapta verilmediğine dair tutanak tuttuğunu belirtti. Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen talimat gereği kendisinden istenilen Simone Bıchara Abibe'ye ait tıbbi bilgi ve belgeleri teslim etmeyerek hemşire Elif A.'nın suç işlediğini kaydetti. Önce belgeleri gizleyip ardından teslim etse de hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 1 yıl kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Hemşirenin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.