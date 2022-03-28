Gece kuyumcuyu soydu gündüz karısı altınları sattı! Konya'da film gibi hırsızlık

Konya'da geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde bir kuyumcunun duvarını delerek bir miktar altın çalan ve güvenlik kamerasına yakalanan şüphelinin yürüyüşünden yola çıkan polis ekipleri 2'si kadın 3 şüpheliyi yakaladı. Çalınan altınların bir kısmının ise şüphelinin karısı tarafından kuyumcuya satıldığı belirlendi.
Olay, 21 Mart Pazartesi günü gece 01.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir süre çevreyi gözetleyen bir kişi, kuyumcunun yanında bulunan boş iş yerine havalandırma deliğinden girdi.
Şüpheli, yanında bulunan çanta içerisindeki balyoz ile kuyumcunun duvarını kırarak rafta bulunan altınları çantasına doldurduktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaklaşık 4 saat boyunca iş yeri içerisinde duvarı delerek altın çalan şüphelinin giriş ve çıkışı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt edildi.