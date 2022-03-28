Gece kuyumcuyu soydu gündüz karısı altınları sattı! Konya'da film gibi hırsızlık

Konya'da geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde bir kuyumcunun duvarını delerek bir miktar altın çalan ve güvenlik kamerasına yakalanan şüphelinin yürüyüşünden yola çıkan polis ekipleri 2'si kadın 3 şüpheliyi yakaladı. Çalınan altınların bir kısmının ise şüphelinin karısı tarafından kuyumcuya satıldığı belirlendi.