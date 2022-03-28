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    • Yaşam
    • 28.03.2022 09:22
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    • 28.03.2022 09:22
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    Iğdır'da patlayan doğalgaz borusunu film gibi izlediler

    Iğdır’da doğalgaz borusu patladı, vatandaşlar film izler gibi izledi. Bir süre devam eden gaz sızıntısı doğalgaz ekiplerinin, hattın vanasını kapatmasıyla son buldu.

    Iğdır’da patlayan doğalgaz borusunu film gibi izlediler

    Sabah saatlerinde Iğdır merkez Rıza Yalçın Caddesi üzerinde içme suyu hattı döşenmesi çalışmalarında kazı yapan iş makinesi, doğalgaz borusunu patlattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, doğalgaz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Bir süre devam eden gaz sızıntısı doğalgaz ekiplerinin, hattın vanasını kapatmasıyla son buldu.

    PATLAMA OLAN YERDEN UZAKLAŞMADILAR

    Patlama sonrası büyük panik yaşandı. Çevredeki vatandaşların film izler gibi olayı izlemeleri ve patlama yaşanan yerin etrafında durmaları ise dikkat çekti.

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    Haberler Yaşam Iğdır'da patlayan doğalgaz borusunu film gibi izlediler
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