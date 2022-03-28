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    • Yaşam
    • 28.03.2022 09:44
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    • 28.03.2022 09:44
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    Trafikte başlayan tartışma sonrası ortalık savaş alanına döndü

    Bursa'da trafikte iki sürücü arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya döndü. Kavgaya sürücülerin arkadaşlarının da dahil olmasıyla ortalık bir anda savaş alanına döndü.

    Trafikte başladı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü

    Bursa'da 2 sürücü arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Sürücülerin kavgasına arkadaşları da dahil olunca ortalık savaş alanına döndü.
    Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, 2 araç sürücüsü trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Aralarındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücülerin arkadaşlarını çağırmasıyla birlikte kavga daha da büyürken, yumrukların havada uçuştuğu bu anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

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    Haberler Yaşam Trafikte başlayan tartışma sonrası ortalık savaş alanına döndü
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