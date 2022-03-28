Trafikte başlayan tartışma sonrası ortalık savaş alanına döndü

Bursa'da 2 sürücü arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Sürücülerin kavgasına arkadaşları da dahil olunca ortalık savaş alanına döndü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, 2 araç sürücüsü trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Aralarındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücülerin arkadaşlarını çağırmasıyla birlikte kavga daha da büyürken, yumrukların havada uçuştuğu bu anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

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