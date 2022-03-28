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    • Yaşam
    • 29.03.2022 00:56
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    • 29.03.2022 01:24
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    Asansörde çocuğa taciz! Her şey kayıt altında: Önce öptü sonra vücuduna dokunmaya başladı...

    Esenyurt’ta asansörde taciz skandalı yaşandı. Yabancı uyruklu H.I. (35) isimli şahıs, S.A. (17) isimli çocuğun peşinden asansöre bindi. Kapının kapanmasının ardından şahıs, küçük çocuğu öpmeye ve vücuduna dokunmaya çalıştı. Taciz olayı saniye saniye kameraya yansırken olayla ilgili yapılan incelemeler sonucunda harekete geçen Esenyurt Çocuk Büro ekipleri, H.I. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

    İHA
    Asansörde çocuğa taciz!

    İstanbul Esenyurt'ta asansörde 17 yaşındaki çocuğu taciz etmeye çalışan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

    Olay, 27 Mart günü saat 23.30 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Yabancı uyruklu H.I. (35) isimli şahıs, S.A. (17) isimli çocuğun peşinden asansöre bindi.

    TACİZ KAMERADA: ÖPTÜ VÜCUDUNA DOKUNDU
    Kapının kapanmasının ardından şahıs, küçük çocuğu öpmeye ve vücuduna dokunmaya çalıştı.

    Yaşanan duruma tepki gösteren S.A., kapının açılmasıyla asansörden çıkarak evine gitti. S.A.'nın yaşanan durumu ailesine anlatmasıyla polis ekiplerine haber verildi.

    TACİZCİ GÖZALTINA ALINDI
    Olayla ilgili yapılan incelemeler sonucunda harekete geçen Esenyurt Çocuk Büro ekipleri, H.I. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
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        Haberler Yaşam Asansörde çocuğa taciz! Her şey kayıt altında: Önce öptü sonra vücuduna dokunmaya başladı...
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