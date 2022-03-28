Asansörde çocuğa taciz! Her şey kayıt altında: Önce öptü sonra vücuduna dokunmaya başladı...

İstanbul Esenyurt'ta asansörde 17 yaşındaki çocuğu taciz etmeye çalışan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, 27 Mart günü saat 23.30 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Yabancı uyruklu H.I. (35) isimli şahıs, S.A. (17) isimli çocuğun peşinden asansöre bindi.
TACİZ KAMERADA: ÖPTÜ VÜCUDUNA DOKUNDU
Kapının kapanmasının ardından şahıs, küçük çocuğu öpmeye ve vücuduna dokunmaya çalıştı.
Yaşanan duruma tepki gösteren S.A., kapının açılmasıyla asansörden çıkarak evine gitti. S.A.'nın yaşanan durumu ailesine anlatmasıyla polis ekiplerine haber verildi.
TACİZCİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili yapılan incelemeler sonucunda harekete geçen Esenyurt Çocuk Büro ekipleri, H.I. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.