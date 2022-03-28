8 aylık kızına işkence etti yetmedi bir de kameraya kaydetti! Diyarbakır'daki cani anne adliyeye sevk edildi

Diyarbakır'da, 8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ve görüntüler ortaya çıkınca gözaltına alınan E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kız çocuğu için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de devreye girdi.
BAK BÖYLE KURTULACAĞIM İŞTE
Kayapınar ilçesinde yaşayan ve 8 aylık kızı R.E.K.'yi yastıkla boğmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasına kaydeden ve görüntülerde nefes almakta zorlanan kızıyla ilgili olarak, "Bak böyle kurtulacağım işte. Böyle kurtulacağım. Öl, öl" diye konuşan E.K., gözaltına alındı.