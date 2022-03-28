Bekçiden tüfeğe tekme: Şüpheliyi böyle etkisiz hale getirildi

Kahramanmaraş'ta, elinde av tüfeğiyle çevreyi rahatsız eden bir şüphelinin silahına, gece bekçisi tekmeyle müdahale etti.
AV TÜFEKLİ ŞÜPHELİ SOKAĞI KARIŞTIRDI
Olay, akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre elinde av tüfeği olan şüpheli sokakta bağırmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine sokağa bekçiler sevk edildi.
Bekçiler, ismi öğrenilemeyen şüpheliyi, silahını bırakması için ikna etmeye çalıştı, ancak olumsuz yanıt aldı.
BEKÇİDEN TÜFEĞE TEKME
Bir arkadaşıyla kavga ettiği öğrenilen şüphelinin arkasından yaklaşan bekçilerden biri tüfeğe tekme atarak yere düşürdü. Ardından da diğer bekçiler şüpheliyi yakalayarak etkisiz hale getirdi.