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    • Yaşam
    • 28.03.2022 20:53
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    • 28.03.2022 21:04
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    Bekçiden tüfeğe tekme: Şüpheliyi böyle etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ta, elinde av tüfeğiyle çevreyi rahatsız eden bir şüphelinin silahına, gece bekçisi tekmeyle müdahale etti. Bekçi, tekmeyle tüfeğe vurup uzaklaştırırken, arkadaşları da şüpheliyi yakalayarak etkisiz hale getirdi.

    Bekçiden tüfeğe tekme:

    Kahramanmaraş'ta, elinde av tüfeğiyle çevreyi rahatsız eden bir şüphelinin silahına, gece bekçisi tekmeyle müdahale etti.

    AV TÜFEKLİ ŞÜPHELİ SOKAĞI KARIŞTIRDI
    Olay, akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre elinde av tüfeği olan şüpheli sokakta bağırmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine sokağa bekçiler sevk edildi.

    Bekçiler, ismi öğrenilemeyen şüpheliyi, silahını bırakması için ikna etmeye çalıştı, ancak olumsuz yanıt aldı.

    BEKÇİDEN TÜFEĞE TEKME
    Bir arkadaşıyla kavga ettiği öğrenilen şüphelinin arkasından yaklaşan bekçilerden biri tüfeğe tekme atarak yere düşürdü. Ardından da diğer bekçiler şüpheliyi yakalayarak etkisiz hale getirdi.

        Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilen şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

        Bekçinin tüfeğe tekmeyle müdahalesi ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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