Bekçiden tüfeğe tekme: Şüpheliyi böyle etkisiz hale getirildi

BEKÇİDEN TÜFEĞE TEKME

Bir arkadaşıyla kavga ettiği öğrenilen şüphelinin arkasından yaklaşan bekçilerden biri tüfeğe tekme atarak yere düşürdü. Ardından da diğer bekçiler şüpheliyi yakalayarak etkisiz hale getirdi.