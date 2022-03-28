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    • Yaşam
    • 28.03.2022 19:25
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    • 28.03.2022 19:25
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    Ankara'da emniyet güçlerinden kaçakçılık yapanlara operasyon! 29 kişi yakalandı

    Ankara'da emniyet güçleri tarafından geçtiğimiz hafta kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda şüpheli olarak 29 kişi yakalandı.

    AA
    Ankara’da kaçakçılara yönelik operasyon

    Ankara'da kaçakçılığın önlenmesine yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

    Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21-27 Mart'ta yapılan operasyonlarda 23 bin 352 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 4 bin 891 kaçak cinsel içerikli ilaç, 1082 litre kaçak alkollü içki, 930 sahte bandrol, 500 paket kaçak sigara, 198 kilogram kaçak tütün, 142 tütün ambalajı, 230 sahte etiket, 3 kaçak cep telefonu, 1 elektrikli paket ısıtıcı ve 4 milyon makaron ele geçirildi.

    Operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

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