Yaşlı çifti ölüm ayırdı! Muğla'da feci kaza

Muğla'da, kontrolünden çıkan otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu Nezahat Tolun hayatını kaybetti eşi Ahmet Tolun (70) ise ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Muğla'nın Seydikemer ilçesinin Sarıyer mevkisinde meydana geldi.
Seydikemer'den Antalya istikametine gitmekte olan Ahmet Tolun yönetimindeki 48 GF 712 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 32 E 2979 plakalı tüp yüklü kamyona arkadan çarptı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildeki Nezahat Tolun'un yaşamını yitirdiği, eşi Ahmet Tolun'un ise ağır yaralandığı belirlendi.