Yaşlı çifti ölüm ayırdı! Muğla'da feci kaza

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildeki Nezahat Tolun'un yaşamını yitirdiği, eşi Ahmet Tolun'un ise ağır yaralandığı belirlendi.