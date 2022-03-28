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    • Yaşam
    • 28.03.2022 21:19
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    • 28.03.2022 21:21
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    Yaşlı çifti ölüm ayırdı! Muğla'da feci kaza

    Muğla'da feci kaza... Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu Nezahat Tolun (66) yaşamını yitirdi, eşi Ahmet Tolun (70) ağır yaralandı.

    Yaşlı çifti ölüm ayırdı!

    Muğla'da, kontrolünden çıkan otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu Nezahat Tolun hayatını kaybetti eşi Ahmet Tolun (70) ise ağır yaralandı.

    Kaza, akşam saatlerinde Muğla'nın Seydikemer ilçesinin Sarıyer mevkisinde meydana geldi.

    Seydikemer'den Antalya istikametine gitmekte olan Ahmet Tolun yönetimindeki 48 GF 712 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 32 E 2979 plakalı tüp yüklü kamyona arkadan çarptı.

    Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildeki Nezahat Tolun'un yaşamını yitirdiği, eşi Ahmet Tolun'un ise ağır yaralandığı belirlendi.

        Nezahat Tolun'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na, ağır yaralanan eşi Ahmet Tolun ise Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kamyon şoförü S.T.'yi gözaltına aldı.

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        Haberler Yaşam Yaşlı çifti ölüm ayırdı! Muğla'da feci kaza
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