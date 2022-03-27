Yağmur Sönmez cinayetinde flaş gelişme! Cumhuriyet savcının oğlu öldürüp intihar etmişti!

DEHŞET MESAJLARLA TEŞVİK ETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre, genç adamın telefon konuşmasında, 'Sen daha önce de 17.kata çıkıp aşağıya inmedin mi?', 'Sen neden O'nu da öldürmüyorsun. Sen kendini öldürdükten sonra etrafta benim için kendini öldürdü diye hava atacak', 'Fişek parası 5 liraydı. 10 lira olmuş. Oğlum aradaki farkı ben veririm. Sen yeter ki o cesareti göster' tarzında cesaret ve teşvik edici mesajlar attığı ortaya çıktı.

eski kız arkadaşı Yağmur Sönmez'i öldürdükten sonra intihar eden hakim-savcı oğlu Murat Bayırköylü'yü arkadaşı Halil İbrahim Yavuz'un cinayete yönlendirdiği iddia edildi. Ünlü bir ayakkabı firmasının veliahtı ve Hukuk Fakültesi öğrencisi olduğu ortaya çıkan Yavuz tutuklandı.