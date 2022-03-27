Yağmur Sönmez cinayetinde flaş gelişme! Cumhuriyet savcının oğlu öldürüp intihar etmişti!

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi eski kız arkadaşı Yağmur Sönmez'i AVM otoparkında tüfekle öldürdükten sonra intihar eden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü'nün oğlu Murat Bayırköylü'nün Türkiye'yi sarsan eyleminin perde arkasından şoke eden detaylar ortaya çıktı.
Genç adamın intihar ve cinayetinde kendisine gelen bazı mesajlarla dolduruşa geldiği belirlendi. Mesajlarda sadece intihar etmesinin anlamsız olacağı Yağmur'u da öldürmesi gerektiği yazıyordu.
Bakırköylü'nün çocukluk arkadaşı 21 yaşındaki Halil İbrahim'in genç adama, 'Sen daha önce de 17'inci kata çıkıp aşağıya inmedin mi?', 'Sen neden onu da öldürmüyorsun. Sen kendini öldürdükten sonra etrafta benim için kendini öldürdü diye hava atacak', 'Fişek parasını ben veririm. Sen yeter ki o cesareti göster' tarzında cesaret ve teşvik edici mesajlar attığı ortaya çıktı.
İntihar eden Murat Bayırköylü'nün bir aydır Yağmur'u takip ettiği tespit edildi.