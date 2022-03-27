Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 27.03.2022 11:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.03.2022 11:30
    ABONE OL

    Yağmur Sönmez cinayetinde flaş gelişme! Cumhuriyet savcının oğlu öldürüp intihar etmişti!

    Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi eski kız arkadaşı Yağmur Sönmez'i AVM otoparkında tüfekle öldürdükten sonra intihar eden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü'nün oğlu Murat Bayırköylü'ye mesaj yazan arkadaşının, "'Fişek parası 5 liraydı 10 lira olmuş aradaki farkı ben veririm." ifadelerini kullandığı ortaya çıkmıştı. Ünlü bir ayakkabı firmasının veliahtı ve Hukuk Fakültesi öğrencisi olduğu ortaya çıkan Halil İbrahim Yavuz tutuklandı.

    Yağmur Sönmez cinayetinde flaş gelişme! Cumhuriyet savcının oğlu öldürüp intihar etmişti!

    Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi eski kız arkadaşı Yağmur Sönmez'i AVM otoparkında tüfekle öldürdükten sonra intihar eden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü'nün oğlu Murat Bayırköylü'nün Türkiye'yi sarsan eyleminin perde arkasından şoke eden detaylar ortaya çıktı.

    Genç adamın intihar ve cinayetinde kendisine gelen bazı mesajlarla dolduruşa geldiği belirlendi. Mesajlarda sadece intihar etmesinin anlamsız olacağı Yağmur'u da öldürmesi gerektiği yazıyordu.




    Bakırköylü'nün çocukluk arkadaşı 21 yaşındaki Halil İbrahim'in genç adama, 'Sen daha önce de 17'inci kata çıkıp aşağıya inmedin mi?', 'Sen neden onu da öldürmüyorsun. Sen kendini öldürdükten sonra etrafta benim için kendini öldürdü diye hava atacak', 'Fişek parasını ben veririm. Sen yeter ki o cesareti göster' tarzında cesaret ve teşvik edici mesajlar attığı ortaya çıktı.


    İntihar eden Murat Bayırköylü'nün bir aydır Yağmur'u takip ettiği tespit edildi.



        YAĞMUR SÖNMEZ'İ TAKİP ETTİ
        Murat Bayırköylü (21), Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü ile hâkim İsmihan Boza'nın tek çocuğuydu. Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenciydi. Geçtiğimiz günlerde Yedipete Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde öğrenim gören eski kız arkadaşı Yağmur Sönmez'i (21) takip etti.

        PEŞ PEŞE ATEŞLEDİ
        Murat Bayırköylü, Yağmur Sönmez'in Ataköy'deki bir AVM'nin otoparkına girince peşinden kendi aracıyla otoparka girdi. Aracını park eden genç kız, içeri girmeye çalışırken tüfekle kapıya koşan Bayırköylü, genç kızın göğsüne nişan aldı ve tetiğe bastı. Ardından genç adam aracına gidip, bir el ateş edip, canına kıydı.

        YAĞMUR HASTANEYE KADAR DAYANAMADI
        AVM'deki güvenlikler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Genç kız, hastaneye vardığında hayatını kaybetti.



            ARKADAŞIYLA MESAJLAŞMALARI ORTAYA ÇIKTI
            Dehşet veren olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Murat Bayırköylü'nün dijital materyallerine el konuldu. Genç adamın cep telefonu ve bilgisayarından 21 yaşındaki Halil İbrahim isimli çocukluk arkadaşıyla mesajlaşmalarına rastlandı. Halil İbrahim'in arkadaşını mesajlarla intihara sürüklediği hatta intihar etmeden hemen önce Yağmur'u da öldürmesi yönünde telkinlerde bulunduğu belirlendi.

            DEHŞET MESAJLARLA TEŞVİK ETTİ
            Sabah'ta yer alan habere göre, genç adamın telefon konuşmasında, 'Sen daha önce de 17.kata çıkıp aşağıya inmedin mi?', 'Sen neden O'nu da öldürmüyorsun. Sen kendini öldürdükten sonra etrafta benim için kendini öldürdü diye hava atacak', 'Fişek parası 5 liraydı. 10 lira olmuş. Oğlum aradaki farkı ben veririm. Sen yeter ki o cesareti göster' tarzında cesaret ve teşvik edici mesajlar attığı ortaya çıktı.

            eski kız arkadaşı Yağmur Sönmez'i öldürdükten sonra intihar eden hakim-savcı oğlu Murat Bayırköylü'yü arkadaşı Halil İbrahim Yavuz'un cinayete yönlendirdiği iddia edildi. Ünlü bir ayakkabı firmasının veliahtı ve Hukuk Fakültesi öğrencisi olduğu ortaya çıkan Yavuz tutuklandı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Müge Anlı’daki Dursun Zehir cinayetinde korkunç itiraf! ’Testereyle...’
            Haberler Yaşam Yağmur Sönmez cinayetinde flaş gelişme! Cumhuriyet savcının oğlu öldürüp intihar etmişti!
                SON DAKİKA