Yağmur Sönmez eski sevgilisi Murat Bayırköylü tarafından canice katledildi

Korkunç cinayet cuma akşamı Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Hukuk Fakültesi öğrencisi Murat Bayırköylü (21), eski sevgilisi Yağmur Sönmez'le AVM'ye gitti. Otoparkta tartıştığı genç kıza tüfekle kurşun yağdırdı, ardından kendisi de intihar etti. Bayırköylü'nün annesinin hakim İsmihan Boza, babasının ise Bakırköy Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü olduğu belirlendi. Genç adam, dün İzmir'de toprağa verildi. Genç yaşında hayattan koparılan Yağmur Sönmez'in cenazesi ise dün Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Yağmur Sönmez'in cenazesinin bugün İstanbul'da toprağa verilecek.