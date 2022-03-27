Başıboş köpekler genç kıza saldırdı! İmdadına son anda yetiştiler





O KÖPEKLER DAHA ÖNCE BAŞKALARINA DA SALDIRMIŞ

Başıboş köpeklerden şikayet aldıklarını belirten mahalledeki bir sitenin yöneticisi Zeynel Atalay, "Köpekler geçen günlerde benim oğluma, daha önce de komşunun kızına saldırdı. Şimdi de bir tane genç kızımıza saldırdılar. Karşıdan bir araç geldi, kızımız yere düşmüştü, araç gelmeseydi köpekler parçalayacaktı resmen. Kız çok kötü durumdaydı. Çocuklarımız çok zor durumda kalıyor. Müdahale etmek için illaki bir olay mı olması gerekiyor, öncesinde önlem almamız gerekmez mi. Bu konuda gerekenin yapılmasını istiyoruz" dedi.