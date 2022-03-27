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    Nişan dönüşü kan donduran facia! Yamaçtan kopan dev kaya 4 kişiye mezar oldu

    Trabzon'da nişan dönüşü kan donduran facia. Yamaçtan kopan dev kaya, seyir halindeki aracın üzerine düştü. Kağıt gibi ezilen kamyonetteki 1’i kadın 4 kişi öldü...

    ’Kaya’ gibi acı

    Trabzon Tonya, korkunç bir olaya ev sahipliği yaptı. Rahmi Yüksel (65) yönetimindeki 60 KF 334 plakalı kamyonetin üzerine seyir halindeyken Karaağaçlı Mahallesi civarında yamaçtan kopan dev bir kaya parçası düştü. Kamyonet olay sonrası hurdaya dönerken araçta bulunan Rahmi Yüksel ile birlikte eşi Fatma Yüksel (66), dünürü Recep Uzuner (76) ile kardeşi Mehmet Uzuner (72) olay yerinden hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren 4 kişinin cansız bedenleri kağıt gibi ezilen aracın içinden AFAD, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve sağlık çalışanlarının uzun uğraşları sonrasında çıkartıldı. Cenazeler Vakfıkebir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza kurbanlarının Akçaabat'ta yapılan nişana katıldıktan sonra Tonya'ya dönmek için dün öğl e saatlerinde yola çıktıkları öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Nişan dönüşü kan donduran facia! Yamaçtan kopan dev kaya 4 kişiye mezar oldu
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