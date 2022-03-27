Şemsiyeyle uçan adam çok konuşulmuştu! Fırtınada uçan şemsiyenin peşinden böyle koştu! "O adamın haline gülmüştüm. Benzeri benim başına geldi"





Emekli olduktan sonra hayat şartları nedeniyle çalışmaya devam ettiğini belirten Çopuroğlu, "Benzer durumla karşılaşsam yine gider koşarım. Patronumun malına zarar gelmesini istemem. İnsan ekmek yediği yere ne yapar, sahip çıkar. Kendi malı gibi kollar" diye konuştu.



Olayın yaşandığı sırada işyerinin içerisinde olduğunu anlatan iş yeri sahibi Oğuzhan Tatar ise, "Şemsiye uçtu. Murat abi peşinden koştu. Kendisine teşekkür ederim. Onu amcam kadar severim. Herkes yapmaz" şeklinde konuştu.