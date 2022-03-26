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    Tren çarpması sonucu ayağını kaybeden 15 yaşındaki futbolcu Eren Bulut umudunu kaybetmedi!

    Trenin çarpması sonucu sağ ayağı kesilen 15 yaşındaki futbolcu Eren Bulut, protez bacakla yürümeye başladı. Bulut, “Çok mutluyum. Ampute Milli Takımı’na girebilmek için gece gündüz çalışacağım, futbolu bırakmayacağım” dedi. İşte sizler için derledğimiz 26 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Bulutların üstünde

    Amasya'da 14 Ocak'ta rayların bulunduğu alanda karşıya geçmeye çalışırken treninçarpması sonucu yaralanan ve ameliyatla sağ ayağı kesilen, Amasya İl Özel İdare Spor Kulübü oyuncusu Bulut, Ankara'da özel bir ortopedi merkezinde takılan protez bacakla yeni bir hayata adım attı. Merkezde yürüme egzersizleri yapan Bulut, çok mutlu olduğunu ve umutlarını hiç kaybetmediğini belirterek, "Bu süreçte bana destek olan herkese teşekkür ederim, protez bacağıma alıştım ve tekrar yürüyebiliyorum. Ampute Milli Takımı'na girebilmek için gece gündüz çalışacağım, futbolu bırakmayacağım" dedi.



    YENİ HADİSE
    Şarkıcı Hadise, "Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Mektuplar gönderiyor. Beni takip ediyor ve giydiğim kıyafetleri biliyor" diyerek eski takıntılı hayranından yeniden şikâyetçi oldu. Şikayetin ardından İstanbul Adliyesine gelen ünlü isim, savcı karşısında yaşadıklarını anlattı. Hakkında 1 ay hapis cezası olan takıntılı hayranından ikinci kez şikayetçi olan 35 yaşındaki popçunun ihbarı üzerine, Ümit Sagun hakkında yeni bir dava daha açıldı.



    UTANMADAN ERTELEME İSTEDİ
    Öğrencisini darp edip meslekten atılan öğretmen Ali Rıza Y., hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının bozulmasıyla yeniden yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Duruşmada skandal savunması da kayıtlara geçti: Onun resim öğretmeni olmasını istiyordum. 2013 yılında da buna benzer bir olay yaşamıştım ve 25 gün hapis cezası aldım. İyi halden dolayı 20 güne düşürdüler, cezam ertelenmişti. Ben 2014 yılında KPSS sınavında Türkiye 84'üncüsü oldum. Mahkemenizden de cezanın ertelenmesini istiyorum."



        'KEÇİ'FORNİA
        ABD'nin California eyaleti, ilkbahar ve yaz aylarında meydana gelen yangınlarla sarsıldı! Milyonlarca hektarlık alan alev aldı. Söndürme çalışmaları bile yetersiz kaldı. Havaların ısınmasıyla birlikte California'ya bağlı Sacremento'da yangınlara karşı sıkı tedbirler alındı! Bir köpeğin komuta ettiği 400'den fazla keçi, alevlerle mücadelede göreve başladı. Keçi timi, sadece 1 hafta içinde Clarksburg Branch bölgesindeki yangına neden olacak tüm otları yemeyi başardı! Sacramento Park Müdürü Shawn Aylesworth, "Keçiler masrafsız. Çok küçük kuytulara ve çatlaklara bile rahatlıkla giriyorlar. Onlar olmasaydı, şimdi itfaiye departmanı çok zor anlar yaşıyordu" açıklamasını yaptı. California Valiliği'nin her kentte keçilerin göreve alınması için yeni bir yasa teklifi hazırladığı ortaya çıktı.



        HACKSIZ REKABET
        Hacker grubu Lapsus$, dünyaya korku saldı! Samsung'dan Microsoft'a kadar pek çok teknoloji devinin bilgilerini çaldı! İngiliz polisi, olayla ilgili düğmeye bastı. Dün, Oxford'ta belirlenen adrese baskın yaptı. 16 yaşındaki otizmli bir genç gözaltına alındı. Hacker çetesinin lideri olan gencin bugüne kadar 14 milyon dolar servet elde ettiği ortaya çıktı. Baba "Hiç bilgisayar korsanlığı hakkında konuşmadı. Hep oyun oynadığını düşünmüştüm" açıklaması yaptı. Olayla ilgili 7 kişi tutuklandı. Lapsus hacker grubuna operasyon yapıldı. Çete lideri kıskıvrak yakalandı.



        HAPİSTE ÇÜRÜYECEK
        Tarihler 9 Kasım'ı gösterdiğinde Türkiye bir vahşete tanıklık etti. Mimar Başak Cengiz, İstanbul Ataşehir'de Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledildi! Dün, duruşmaya Diyarbakır'daki cezaevinden katılan cani "Şeytan günde 12 saat bana 'Cinayet işle' diyor" dedi! Mütalaasını açıklayan savcı, katilin 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, 22 Nisan'a ertelendi.



            YAŞAMAK 'SMA'NI
            Taksici Umut Şen, SMA hastası kızı Deniz'in masrafları için Ukrayna'da şoförlük yaptı. Savaşın ortasında kaldı. Adana'ya dönmeyi başardı. Acı manzarayı anlattı: Her yer ceset doluydu. İnsanların trenlere binmek için gösterdiği çabayı asla unutamayacağım.



            EN'TIR'SAN OLAY!
            Antalya Manavgat'ta Ali Dibek, kümesindeki 5 horozu kesti. Sıra sonuncusuna gelmişti. Ancak hayvan bıçağı gördüğünde korkudan "Anne" diye feryat etti. Sahibi kesmekten vazgeçti.



            BİR TALİHLİYE 257 BİN LİRA
            10 bilen bir kişi, 257 bin lira kazandı. 9 bilenler 5 bin 34'er lira, 8 bilenler 239'ar lira, 7 bilenler 48'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

            ADLİ TIP ÇARESİZ
            İzmir'in Bornova ilçesinde sağlık kontrolüne getirilen iki şüpheli, doktora saldırdı. Acil servisi dağıttı.

            KABLO VURGUNU
            Çanakkale'de hırsızlar telefon kablolarına dadandı. 3 hırsız, 400 kilo bakır kabloyla yakalandı.

            20 YIL HAPİS CEZASI
            İstanbul Avcılar'da yaşanan kan dondurucu olayda, farklı zamanlarda 2 yaşındaki bebeğine farklı işkenceler uygulayan anne hakkında karar çıktı. Vahşi anne Ezgi Karaçalı'ya 20 yıl hapis cezası verildi.

            VAKA SAYISI 15 BİN 303
            Türkiye'de dün 288 bin 140 Covid-19 testi yapıldı. 15 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 18 bin 965 oldu.

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            Asgari ücrete ikinci zam
            Haberler Yaşam Tren çarpması sonucu ayağını kaybeden 15 yaşındaki futbolcu Eren Bulut umudunu kaybetmedi!
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