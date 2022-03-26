Tren çarpması sonucu ayağını kaybeden 15 yaşındaki futbolcu Eren Bulut umudunu kaybetmedi!

Amasya'da 14 Ocak'ta rayların bulunduğu alanda karşıya geçmeye çalışırken treninçarpması sonucu yaralanan ve ameliyatla sağ ayağı kesilen, Amasya İl Özel İdare Spor Kulübü oyuncusu Bulut, Ankara'da özel bir ortopedi merkezinde takılan protez bacakla yeni bir hayata adım attı. Merkezde yürüme egzersizleri yapan Bulut, çok mutlu olduğunu ve umutlarını hiç kaybetmediğini belirterek, "Bu süreçte bana destek olan herkese teşekkür ederim, protez bacağıma alıştım ve tekrar yürüyebiliyorum. Ampute Milli Takımı'na girebilmek için gece gündüz çalışacağım, futbolu bırakmayacağım" dedi.
YENİ HADİSE
Şarkıcı Hadise, "Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Mektuplar gönderiyor. Beni takip ediyor ve giydiğim kıyafetleri biliyor" diyerek eski takıntılı hayranından yeniden şikâyetçi oldu. Şikayetin ardından İstanbul Adliyesine gelen ünlü isim, savcı karşısında yaşadıklarını anlattı. Hakkında 1 ay hapis cezası olan takıntılı hayranından ikinci kez şikayetçi olan 35 yaşındaki popçunun ihbarı üzerine, Ümit Sagun hakkında yeni bir dava daha açıldı.
UTANMADAN ERTELEME İSTEDİ
Öğrencisini darp edip meslekten atılan öğretmen Ali Rıza Y., hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının bozulmasıyla yeniden yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Duruşmada skandal savunması da kayıtlara geçti: Onun resim öğretmeni olmasını istiyordum. 2013 yılında da buna benzer bir olay yaşamıştım ve 25 gün hapis cezası aldım. İyi halden dolayı 20 güne düşürdüler, cezam ertelenmişti. Ben 2014 yılında KPSS sınavında Türkiye 84'üncüsü oldum. Mahkemenizden de cezanın ertelenmesini istiyorum."