Tren çarpması sonucu ayağını kaybeden 15 yaşındaki futbolcu Eren Bulut umudunu kaybetmedi!





'KEÇİ'FORNİA

ABD'nin California eyaleti, ilkbahar ve yaz aylarında meydana gelen yangınlarla sarsıldı! Milyonlarca hektarlık alan alev aldı. Söndürme çalışmaları bile yetersiz kaldı. Havaların ısınmasıyla birlikte California'ya bağlı Sacremento'da yangınlara karşı sıkı tedbirler alındı! Bir köpeğin komuta ettiği 400'den fazla keçi, alevlerle mücadelede göreve başladı. Keçi timi, sadece 1 hafta içinde Clarksburg Branch bölgesindeki yangına neden olacak tüm otları yemeyi başardı! Sacramento Park Müdürü Shawn Aylesworth, "Keçiler masrafsız. Çok küçük kuytulara ve çatlaklara bile rahatlıkla giriyorlar. Onlar olmasaydı, şimdi itfaiye departmanı çok zor anlar yaşıyordu" açıklamasını yaptı. California Valiliği'nin her kentte keçilerin göreve alınması için yeni bir yasa teklifi hazırladığı ortaya çıktı.