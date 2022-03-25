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Güngören'deki pitbull dehşetinde flaş gelişme! Hem köpeğin sahibi hem de ısırılan şahıs tutuklandı

İstanbul'un Güngören ilçesinde ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralanan ve gasp suçundan aranan genç ile farklı suçlardan kaydı bulunan köpek sahibi tutuklandı. Köpek, barınağa götürülmek üzere belediye görevlilerine teslim edildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

25.03.2022 22:21 - Son Güncelleme: 25.03.2022 22:34
Güngören’deki pitbull dehşetinde flaş gelişme! Hem köpeğin sahibi hem de ısırılan şahıs tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 23 Mart'ta Haznedar Mahallesi'nde meydana gelen ve aynı gün bazı sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarda yer alan Y.T'nin bir köpek tarafından ısırılma görüntüleri üzerine inceleme başlatıldı.

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Güngören’deki pitbull dehşetinde flaş gelişme! Hem köpeğin sahibi hem de ısırılan şahıs tutuklandı

Araştırmaların sonucunda, mağdurun yaralı olarak hastaneye başvurduğu öğrenilirken, görüntülerde yer alan köpeğin sahibinin H.H.A. olduğu tespit edildi.

Güngören’deki pitbull dehşetinde flaş gelişme! Hem köpeğin sahibi hem de ısırılan şahıs tutuklandı



FİRARİ OLARAK ARANIYORDU
Çalışmaların devamında, olayda mağdur olan Y.T'nin 23 suç kaydı olduğu ve "gasp" suçundan firari olarak arandığı belirlendi.

Güngören’deki pitbull dehşetinde flaş gelişme! Hem köpeğin sahibi hem de ısırılan şahıs tutuklandı

Y.T ile birlikte farklı konulardan 9 suç kaydı bulunduğu tespit edilen köpek sahibi H.H.A da dün gözaltına alındı.

Güngören’deki pitbull dehşetinde flaş gelişme! Hem köpeğin sahibi hem de ısırılan şahıs tutuklandı

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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