Güngören'deki pitbull dehşetinde flaş gelişme! Hem köpeğin sahibi hem de ısırılan şahıs tutuklandı
İstanbul'un Güngören ilçesinde ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralanan ve gasp suçundan aranan genç ile farklı suçlardan kaydı bulunan köpek sahibi tutuklandı. Köpek, barınağa götürülmek üzere belediye görevlilerine teslim edildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
25.03.2022 22:21 - Son Güncelleme: 25.03.2022 22:34
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 23 Mart'ta Haznedar Mahallesi'nde meydana gelen ve aynı gün bazı sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarda yer alan Y.T'nin bir köpek tarafından ısırılma görüntüleri üzerine inceleme başlatıldı.